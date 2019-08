Pic&Taste, un picnic tra i vigneti

Immersi tra le vigne, sorseggiando un bicchiere di vino e assaporando alcune specialità del territorio. Dal Carso, passando per i Colli Orientali e arrivando alla Bassa friulana, la cornice dei filari delle viti diventa lo scenario perfetto per godersi un picnic in mezzo alla natura, alla scoperta dei sapori e dei profumi del Friuli Venezia Giulia. Pic&Taste è il nuovo format pensato da PromoTurismoFvg per un assaggio delle specialità locali in un contesto caratteristico e suggestivo e sino a ottobre è possibile partecipare all’esperienza acquistando il biglietto online.

Sei le cantine aderenti all’iniziativa che, ogni settimana, dalle 11 alle 20, accolgono gli ospiti preparando due tipologie di menù, uno tradizionale e l’altro più ricercato, comprensivi di una bottiglia a scelta tra vino bianco o vino rosso. Il prezzo per il cesto, per due persone, con menù tradizionale è di 40 euro, mentre per il menù gourmet di 60 euro: nel caso in cui il numero dei partecipanti sia dispari, il costo a persona aumenta rispettivamente di 20 e 30 euro e prevede l’integrazione del menù senza l’aggiunta della bottiglia.

Ogni cantina mette a disposizione per ogni giornata otto cesti, che possono essere ritirati fino alle 18, si può partecipare all’esperienza anche in gruppo, per un massimo di 16 persone, e l’offerta comprende anche l’opportunità di visitare l’azienda. Pic&Taste (https://www.turismofvg.it/it/122652/Pic-Taste) rientra nel progetto della Strada del Vino e dei Sapori del Fvg, come occasione per vivere le cantine attraverso nuovi occhi e con la formula del picnic nel vigneto, lasciandosi cullare dalla pace del paesaggio circostante in compagnia delle eccellenze enogastronomiche del territorio.

Le sei cantine che partecipano all’iniziativa sono: Butussi a Corno di Rosazzo tutti martedì; Modeano, a Palazzolo dello Stella tutti i mercoledì; l’Azienda del Poggio di Villalta di Fagagna i giovedì; I Comelli a Nimis e Parovel a San Dorligo della Valle i venerdì e Ferrin Vini di Camino al Tagliamento ogni sabato.