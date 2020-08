Pic&Taste, sapori immersi nella natura

Un’atmosfera magica, ma soprattutto i sapori autentici del Fvg. E’ l’offerta di Pic&Taste, l’originale proposta estiva de La strada del vino e dei sapori e PromoturismoFvg per degustare i prodotti locali in luoghi unici, ricchi di fascino e tradizione. Gli ingredienti? Natura incontaminata e aria fresca.

Dai brindisi al tramonto tra i filari, alle colazioni in malga: Pic&Taste permetterà di scoprire tutte le tipicità del territorio lungo due diversi itinerari, in vigna o in montagna, spesso con uno speciale accompagnamento musicale.

Chi cerca un’alternativa originale al ristorante ha ancora tre possibilità: Forni di Sopra (Birrificio Foglie d'Erba; 29 agosto), Zoppola (Distilleria Pagura; 25 settembre) e Savogna di Isonzo (Castello di Rubbia; 17 ottobre).

Qui tutte le informazioni