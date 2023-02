Pitina e pestith su Gambero Rosso Channel

Andrà in onda venerdì 17 febbraio alle 21 su Gambero Rosso Channel (canale 133 e 415 di Sky) la puntata di “Giorgione Speciale Friuli Venezia Giulia”.

Il programma di Giorgio Barchiesi, in arte Giorgione, simpatico e carismatico oste e grande chef del Gambero Rosso, sbarca nel pordenonese e porta in tavola alcuni tra i prodotti più tipici della zona, come la pitina, il pestith e la produzione di formaggio latteria, rivisitati in due ricette inedite create dallo chef sul territorio.

Oltre al focus sulle eccellenze gastronomiche, l’episodio vede Giorgione visitare alcuni dei luoghi più caratteristici e interessanti dal punto di vista naturalistico e geologico, come le Pozze Smeraldine di Tramonti di Sopra, il lago di Barcis e la Riserva Naturale Forra del Cellina, così come non poteva mancare una tappa a una delle coltellerie di Maniago, oltre alla visita a dei produttori coinvolti nella filiera agroalimentare, che con grande entusiasmo e fermento hanno partecipato alle riprese lo scorso novembre.

La puntata è stata realizzata con il supporto di PromoTurismoFvg e la collaborazione degli operatori del territorio.