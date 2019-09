Pordenone... a tutta birra

Dall’1 al 3 e dall’8 al 10 novembre, due weekend dedicati all’unico evento fieristico del Friuli Venezia Giulia incentrato unicamente sulla birra artigianale. Un appuntamento da non perdere per operatori del settore, appassionati e grande pubblico; tra degustazioni, spettacoli musicali, gastronomie d’eccellenza e un ricco calendario di eventi.

Birre artigianali italiane ed estere, gastronomie selezionate da tutta Italia, dj set, musica dal vivo, stand di collezionismo birrario ed eventi rivolti a esperti e appassionati: questa è la Fiera della Birra Artigianale - Pordenone Beer Show, in programma alla Fiera di Pordenone.

In questa quinta edizione non mancheranno né le novità né i ritorni degli ospiti apprezzati gli scorsi anni, mantenendo sempre in primo piano le produzioni di eccellenza sia locali che estere e costruendo iniziative su misura per i tanti estimatori del settore: degustazioni guidate, beer tour, incontri con i birrai e molto altro ancora.

Partito nel 2015 come primo evento fieristico in Regione dedicato interamente a questo comparto, la manifestazione ha portato nei locali della Fiera birrai, docenti universitari di tecnologia della birra, esperti di homebrewing – la birra fatta in casa –, intenditori e semplici appassionati. Anche quest’anno, la Fiera vuole essere al tempo stesso punto di incontro per operatori del settore ed occasione per conoscere e degustare la birra artigianale in un’atmosfera piacevole e rilassata e in abbinata con gastronomie tipiche e di eccellenza della cucina italiana: un momento per tutti, all’insegna del “fare cultura birraria”.

Per scoprire i birrifici ospiti e i dettagli del programma eventi: www.fierabirrapordenone.it e pagina Facebook del Pordenone Beer Show.