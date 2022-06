Pordenone, i produttori di Campagna Amica in vetrina

Novità al punto informativo che fa parte del progetto promosso da Concentro, per la promozione delle imprese e la valorizzazione delle produzioni del territorio e gestito fino al mese di luglio da Coldiretti Pordenone.

Mercoledì 15 giugno dalle 10.30 alle 12, lo spazio espositivo (palazzo Mantica, ex ufficio carburanti) inaugurato qualche settimana fa, ospiterà l’incontro con il produttore di Campagna Amica. Per la precisione saranno due le imprenditrici agricole che racconteranno l’attività delle loro aziende in questa stagione.

Annalisa Celant con l’azienda e il caseificio a Polcenigo da pochi giorni si è trasferita in malga Costa Cervera. Al punto informativo spiegherà il suo lavoro di allevatrice e di casara con un approfondimento sulla produzione dei formaggi di malga.

Francesca Muner di Armo 1191 illustrerà il ricco programma che si svilupperà con quattro incontri - da sabato 18 giugno fino a domenica 3 luglio - con l’appuntamento più suggestivo che si caratterizzerà con l’inizio della fioritura e raccolta dell’arnica di montagna.

Per saperne di più con tutti i dettagli, iscriversi e prenotarsi alle varie attività e incontrare direttamente le imprenditrici basta passare al punto informativo a Pordenone in corso Vittorio Emanuele.