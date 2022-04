Povoletto saluta il vigneto più australe del mondo

In Argentina, nella regione della Patagonia del Chubut, precisamente nella municipalità di Trevelin, si trova il vigneto più australe del mondo. I suoi proprietari? Sono di origine friulana. Grazie al Fogolar Furlan di Esquel e al console onorario, Carla Rossi, è nata l’idea di stringere un gemellaggio tra Povoletto, comune di origine della famiglia, e Trevelin per festeggiare le vendemmie di quest’anno.

I rapporti sono stati gestiti dall’assessore alla comunicazione, Lisa Rossi, che, grazie all’aiuto di Renato Bonin, ha realizzato un video che valorizzasse le produzioni e i vignaioli del territorio, raccogliendo anche il saluto del sindaco Giuliano Castenetto, del presidente di Ente Friuli nel Mondo, Loris Basso, e del coordinatore regionale di Città del Vino, Tiziano Venturini.

“Questo progetto è la prima attività divulgativa extra europea in cui viene utilizzato il marchio Io sono Fvg”, spiega l’assessore Rossi. “Siamo molto felici che questo marchio, su cui la Regione sta investendo molto, raggiunga corregionali oltre Oceano che hanno saputo portare i prodotti e le tradizioni della nostra terra in altre parti del mondo. Il marchio ha l’obiettivo di valorizzare le nostre aziende e le nostre produzioni e di renderle note fuori dai confini regionali. In questo caso, quale miglior veicolo di tradizioni e valori se non i corregionali che hanno avuto fortuna all’estero?”.

Sono giunti anche i saluti da Sergio Antonio Rodríguez, proprietario del vigneto: “È un grande piacere sentire che, nonostante l'inevitabile passare del tempo e delle generazioni, il nostro legame con il popolo e la cultura italiana è ancora così vivo e stretto. Dopotutto, è stata la nostra eredità familiare a portarci a intraprendere questa sfida e raggiungere i traguardi che abbiamo ottenuto con il frutto della nostra passione e del nostro impegno”.

Il progetto è stato patrocinato da PromoTurismoFvg, dal Consorzio Tutela Vini Friuli Colli Orientali e Ramandolo.