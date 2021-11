Premiate le latterie turnarie di Campolessi e Trivignano

In occasione della manifestazione gemonese AgriFieste 2021, rassegna dedicata al mondo contadino realizzata per celebrare la Festa del Ringraziamento, l’associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia ha organizzato il decimo Concorso regionale del formaggio Latteria a latte crudo, divenuto uno degli appuntamenti clou della kermesse gemonese.

Due le categorie in concorso: per il formaggio fresco di due mesi di stagionatura si è imposta la Latteria Turnaria di Trivignano Udinese, seguita dalla Latteria di Fagagna Borgo Centro e dalla Latteria Turnaria di Campolessi di Gemona del Friuli, quest’ultima arrivata prima nell’altra categoria in concorso, il formaggio semistagionato fra quattro e sei mesi, seguita dalla Latteria di Fagagna Borgo Paludo e dalla Latteria Turnaria di Brazzacco di Moruzzo.

Alla rassegna, unica possibilità di confronto fra i diversi prodotti dei caseifici regionali, qui presentati al giudizio di una commissione di esperti, hanno partecipato 25 latterie del Friuli Venezia Giulia.

“L’idea di realizzare il concorso prende origine dalla volontà di promuovere e rivalutare un formaggio che ha costituito una risorsa fondamentale nella alimentazione delle genti friulane degli ultimi 150 anni – spiegano il presidente dell’AAFvg Renzo Livoni (nella foto) e il direttore Andrea Lugo - e che costituisce al giorno d’oggi una valore significativo a vantaggio del sistema agroalimentare e turistico della nostra regione. La partecipazione è infatti rivolta a quelle strutture che producono il formaggio come un tempo, senza il trattamento termico del latte”.