Prima giornata da record a Gusti di Frontiera

Partenza da record per la 16esima edizione di “Gusti di Frontiera”, in corso a Gorizia fino a domenica: l’imponente kermesse conferma e supera il suo primato di più imponente e frequentata manifestazione enogastronomica del Nordest, con un afflusso stimato, già per le battute iniziali (gli stand si sono aperti giovedì alle 17.00), di circa 100mila presenze. Dagli accessi ai varchi, i dati sulla viabilità, l’utilizzo dei parcheggi, i materiali distribuiti agli infopoint, il dato registrato dagli organizzatori è nettamente in crescita rispetto allo scorso anno.

"La prima giornata di “Gusti di Frontiera” è stata ricca di soddisfazioni, sia per la qualità del programma che per l’afflusso affettuoso del pubblico che ha affollato le vie di Gorizia fin dalle prime ore della giornata", spiega il Sindaco Rodolfo Ziberna. "La manifestazione negli anni ha confermato la qualità della sua offerta e della sua organizzazione, e il pubblico ha ripagato il nostro impegno con un affetto che supera perfino le aspettative. Alla cerimonia inaugurale, gremita di gente, oltre alla partecipazione dalle cariche istituzionali più importanti dell’amministrazione regionale, sono intervenuti anche rappresentanti dei Comuni di Udine, Pordenone e Trieste, che si sono uniti attorno alla Città di Gorizia in una cordata che guarda al futuro per la messa in rete tutti i territori, affinché da questa sinergia nascano sempre maggiori risultati condivisi".

Calorosissima anche l’accoglienza di una folla giovane ed entusiasta per il concerto di Tish (circa 1500 persone), assieme al gran via vai di visitatori provenienti anche da fuori regione e dalla Slovenia che ha passeggiato fino a tarda sera tra i diversi Borghi.

La manifestazione ha puntato anche quest’anno su proposte sempre nuove e di qualità, come quella apprezzatissima del Borgo Africa, che è stato letteralmente preso d’assalto per tutta la giornata, ma anche su iniziative ad alta valenza simbolica, come il coinvolgente collegamento durante la cerimonia inaugurale con Matera Città Europea della Cultura 2019: un ideale trait d’union di buon auspicio per la candidatura di Gorizia e Nova Gorica 2025.

Per l’Assessore ai Grandi Eventi Arianna Bellan "l’apprezzamento è stato evidente, gli stand che si impegnano nella qualità della loro offerta hanno avuto da subito una risposta generosa, che ha portato la gente a mettersi in attesa per degustare piatti e ricette speciali. Grandissima quindi la soddisfazione nel percepire che l’attenzione che mettiamo a ricercare una proposta di sempre maggiore qualità, porta i risultati sperati. Su questa strada vogliamo continuare: le nuove proposte sono state apprezzate e su novità abbinata a qualità continueremo a focalizzarci anche per il futuro".

"Abbiamo avuto conferma del tutto esaurito nelle strutture ricettive, registrato ormai da mesi: il pubblico da fuori regione torna quindi a Gusti di Frontiera, una manifestazione che non tradisce le aspettative".

Numerosi gli incontri e gli show-cooking, con importanti chef e produttori territorio per la giornata di sabato. Focus della giornata saranno il latte e i suoi derivati, dove non poteva mancare uno spazio dedicato ad uno dei piatti “cult”, rivisitato per omaggiare la manifestazione Gusti di Frontiera: il Frico! A celebrare il piatto e le sue infinite declinazioni e contaminazioni lo chef stellato Emanuele Scarello che alle18.30 introdurrà un contest basato sulla rivisitazione del Frico, un piatto che nelle sue accezioni attraversa tutto l'arco alpino ed è bello immaginarlo "aperto" a influssi e usanze locali: gli chef Riccardo Gaspari e Michela Fabbro, introdotti da Carlo Passera (coordinatore editoriale di Identità Golose) omaggeranno con le loro creazioni i Paesi partecipanti a Gusti di Frontiera, ispirando a loro le elaborazioni del celebre piatto. A degustare la stampa specializzata e il pubblico presente.

Sabato in apertura di pomeriggio ci sarà spazio anche per la presentazione due libri: la Guida ai Sapori e ai Piaceri del Friuli Venezia Giulia 2020 de La Repubblica, alla quale interverranno i giornalisti Furio Baldassi e Stefano Cosma (alle16.00) e, a seguire, (ore 17.00) il libro E Alore Frico! a cura di ARLeF - Agenzia Regionale per la Lingua Friulana alla quale interverranno l’autore Adriano Del Fabro, il Presidente ARLeF Eros Cisilino, il produttore di latte e formaggi bio Giuseppe Zoff e l’enologo Matteo Lovo. Alle 18.30 l’incontro “La malga in piazza” seguito dallo “spritz goriziano”.

Anche per nella giornata di sabato spazio al Tour delle antiche Spezierie: ritrovo alle 13.30 in Piazza Sant'Antonio allo stand del Comune di Gorizia con la guida Sabrina Pellizon. Partenza ore 13.45. Obbligatoria l'iscrizione via mail a sabrina@ecoturismofvg.com