Procedure accelerate per i danni da animali selvatici

Parere favorevole da parte della II Commissione del Consiglio regionale alla delibera con la quale la Giunta modifica il Regolamento che prevede "criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, ai veicoli e per la concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli".

"Con la delibera approvata - ha spiegato l'assessore alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche Stefano Zannier illustrando le novità del regolamento in Commissione - si adegua il precedente regolamento facendo chiarezza sulle situazioni da indennizzare e inoltre si punta ad accelerare le procedure per l'erogazione degli indennizzi. Inoltre vengono normate particolari situazioni, emerse dopo alcuni anni di applicazione della legge, prima non regolate, superando così qualche criticità evidenziata nell'applicazione concreta del precedente regolamento".

La maggiore novità introdotta nel regolamento che stabilisce gli indennizzi dei danni causati dagli animali selvatici (in modo particolare cinghiali, ma anche cervi e altre specie selvatiche) in agricoltura, zootecnia, impianti ittici e ai veicoli privati è costituita dal fatto che si è introdotta la possibilità di presentare la domanda corredata da una perizia di stima sul danno denunciato, redatta da un tecnico abilitato operante in un organismo di difesa collettivo e come libero professionista.

Tale possibilità abbrevia i tempi dei procedimenti che prevedono che sia la Regione a svolgere i sopralluoghi per l'accertamento e la stima dei danni a seguito delle istanze di "risarcimento".

"Dato l'alto numero di domande che si sta registrando negli ultimi anni - ha aggiunto l'assessore - la modifica del regolamento e l'introduzione della possibilità di presentare la perizia di stima "certificata" consentirà di snellire il lavoro in capo agli uffici regionali e quindi anche di accelerare le modalità e i tempi di liquidazione degli indennizzi dei danni causati dagli animali selvatici".