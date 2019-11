Prosciutto di San Daniele... on air

“Il segreto del San Daniele, è San Daniele” questo il pay-off della campagna radiofonica del Consorzio del Prosciutto di San Daniele che, a partire dal 17 novembre e fino al 21 dicembre, sarà on air su tutti i principali network nazionali. Lo spot porta la firma creativa di Robilant&Associati, la Branding Agency milanese leader in Italia, già autrice dello spot televisivo trasmesso nel corso della primavera e dell’autunno 2018. Una voce femminile, con un tone of voice evocativo, si rivolge direttamente all’ascoltatore coinvolgendolo nella scoperta del “segreto” che rende inimitabile il Prosciutto di San Daniele; un “segreto” chiamato San Daniele del Friuli, una cittadina che è un piccolo gioiello nel cuore del Friuli Venezia Giulia, dove il microclima unico e la passione e la dedizione di generazioni di mastri prosciuttai fanno sì che il Prosciutto di San Daniele sia diventato una vera e propria eccellenza della produzione agroalimentare italiana, apprezzata in tutto il mondo.

La campagna radiofonica, a cura dell’agenzia Personal Media, prevede circa 3.000 passaggi dello spot (della durata di 15”) sulle più importanti emittenti nazionali come: RTL 102.5, RADIO 105, Radio DEEJAY, RDS, Rai Radio (1-2-3), Radio Italia, Virgin Radio, R101, RMC, M2O, Radiofreccia e Radio Zeta. Sono incluse anche le emittenti dedicate a singole aree come Radionorba e Radio Subasio.

“Obiettivo della campagna radiofonica, che ha visto un investimento di circa 600.000 euro, è quello di rivolgersi a un audience giovane e sempre più dinamico” afferma Mario Emilio Cichetti, direttore generale del Consorzio del Prosciutto di San Daniele “proseguendo la strada intrapresa lo scorso anno per rafforzare la conoscenza del Prosciutto di San Daniele e coinvolgere maggiormente il consumatore finale”.