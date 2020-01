Prosecco Doc a Spumantitalia

Il mondo delle bollicine italiane è in continua effervescente evoluzione e il Festival Spumantitalia, in programma a Pescara dal 24 al 26 gennaio, si sta confermando come il più importante appuntamento annuale dedicato agli spumanti Made in Italy. Di questo se ne sono accorti ben otto Consorzi Italiani, dal Prosecco Doc al Consorzio dei vini d’Abruzzo, passando per Garda Doc, Asti e D’Acqui Docg, Lambrusco Doc, Consorzio vini del Sannio e Consorzio Durello Monte Lessini, che si ritroveranno a Pescara per discutere sui temi che interessano il settore spumantistico italiano e per far degustare la loro produzione enologia agli appassionati.

L’associazione Festival Nazionale Spumantitalia insieme a Bubble’s magazine, in collaborazione con il Consorzio di Tutela dei Vini d’Abruzzo, con la partnership del Comune di Pescara, della Andrea Zanfi Editore, dell'Ovse, di Aliante Business Solution, Assoenologi, Citta del vino, Movimento del Turismo del Vino, Donne del Vino e molte amministrazioni abruzzesi e associazioni regionali, daranno vita a una kermesse unica raccolta all’Hotel Esplanade di Pescara.

Per informazioni e prenotazioni: www.spumantitalia.it.