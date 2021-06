Protezione dei marchi strategica anche per le piccole aziende

Non solo prodotti farmaceutici oppure di raffinato design: anche per quelli alimentari e tecnologici è strategica la protezione del proprio marchio, aziendale o collettivo che sia. Questa leva competitiva, spesso sottovalutata o trascurata dalle aziende di piccole e media dimensioni come sono la gran parte di quelle operanti in Friuli Venezia Giulia, è stata al centro del convegno organizzato dal gruppo italiano dell'Associazione Internazionale per la Protezione della Proprietà Intellettuale (Aippi) che ha coinvolto, quali esempi di eccellenza, diverse realtà della nostra regione sia nel settore alimentare sia in quello tecnologico.

Dopo i saluti portati dalla presidente Paolina Testa, il seminario moderato da Davide Luigi Petraz dello studio udinese Glp, uno dei più importanti a livello nazionale, ha visto l’intervento di Saba Tisiot, Ceo dell’azienda Centro Dolce Friuli - che ha raccontato come la sua realtà leader, con base a San Daniele, abbia riscontrato quanto sia importante detenere un marchio proprietario per imporre la propria presenza sul mercato e soprattutto nella distribuzione di prodotti alimentari, sia online sia nella Gdo. È quindi intervenuto Claudio Filipuzzi, presidente di Agrifood Fvg, che ha sottolineato “l'importanza per un settore agroalimentare come quello friulano di fornire ai membri una protezione”.

“Protezione possibile e funzionale – ha aggiunto - grazie al nuovo marchio collettivo Io sono Friuli Venezia Giulia”.

La seconda parte del seminario, moderata da Alessandra Vitagliano, si è invece focalizzata su due eccellenze tecnologiche locali, entrambe insediate nel Carnia Industrial Park: i rappresentanti di Calvin e Akuis hanno avuto così modo di raccontare le proprie esperienze, rispettivamente, in ambito blockchain e di macchinari e attrezzature in ambito fitness.

A conclusione è intervenuto il presidente del Carnia Industrial Park, Roberto Siagri, tracciando un'istantanea sugli spunti interessanti emersi da questo ‘roundtables’.