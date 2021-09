Degustando e intrecciando, quarta Tappa del Tour "Quattro Passi in Fragranza", è la camminata arrivata alla seconda edizione ed è l'occasione giusta per conoscere gli angoli più nascosti e megliuo conservati, ma non per questo meno pregevoli, della pedemontana orientale pordenonese.



Se poi, all'escursione si aggiunge la possibilità di degustare prodotti tipici locali e l'eccellente "Cipolla di Cavasso e della Val Cosa - Presidio Slow Food", il cerchio magico si chiude.



Per i più raffinati cultori dei prodotti a Km. zero, il Laboratorio d'Intreccio della Cipolla, è un vezzo da non farsi mancare.



L'appuntamento è per domenica 5 settembre a Castelnovo del Friuli.