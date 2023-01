Quattro Ristoranti fa tappa in Friuli

Il Ristorante Al Zuc di Pagnacco, la Casa della Contadinanza in cima al castello di Udine, il Ristorante San Michele a Fagagna e la Trattoria Al Paradiso di Pocenia sono i protagonisti della prossima puntata di “Quattro Ristoranti” dedicata alle dimore storiche friulane, in onda domani, domenica 15 gennaio, in prima serata su Sky Uno e in streaming su Now, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.

Dopo gli appuntamenti nel Collio e nei Colli Orientali, in Carnia e nella laguna di Grado, Alessandro Borghese con la sua troupe è ritornato in Friuli Venezia Giulia lo scorso novembre, dove sono state girate, con il supporto di PromoTurismoFvg, le riprese della nuova puntata dedicata a una delle zone più caratteristiche della regione, ricca di storia, tradizioni e piatti tipici.

Le dimore storiche sono anche i luoghi in cui sono nate e hanno poi iniziato a essere tramandate ricette che ancora oggi dominano le tavole degli abitanti della zona, a formare una tradizione gastronomica friulana che è più ricca di quanto si possa pensare. Trattorie, osterie e locali più chic dove mangiare piatti tipici come tagliolini al prosciutto San Daniele, selvaggina e polenta o il frico, ma anche rivisitazioni contemporanee e sperimentali: le dimore storiche hanno infatti dovuto necessariamente modernizzare i loro menù, dando una lettura più contemporanea a piatti storici e “classici”.

Nel nuovo episodio chef Borghese punta proprio a individuare chi ha saputo mixare al meglio innovazione e tradizione, valorizzando i prodotti del territorio per eleggere il miglior ristorante in una dimora storica di Udine e dintorni.

Tra gli obiettivi dell’ente di promozione del turismo del Friuli Venezia Giulia, che da anni ha avviato una collaborazione con la produzione, quello di creare, attirare e incentivare l’interesse di produzioni televisive nazionali ed estere che concorrano alla valorizzazione e alla promozione della conoscenza del territorio.