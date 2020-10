Raccolto 2020, crescono cereali e oleaginose

L'estate 2020, con caldo mite e piogge in quantità ottimale, ha favorito in Friuli Occidentale la coltivazione, con aumenti in doppia cifra percentuale in media, di cereali (mais in primis e poi grano e orzo) e oleaginose (piante utilizzate per la produzione di olii come soia, colza e girasoli). Il settore, che si rivolge sia all'alimentazione umana che animale, a livello territoriale è trainato dalle cooperative agricole di raccolta associate a Confcooperative Pordenone: un mondo che conta oltre mille 600 soci sempre più impegnati verso un'agricoltura rispettosa dell'ambiente, attenta ai consumi energetici e che coltiva prodotti di qualità.

Come nel caso dell'Essiccatoio intercomunale cereali di Torricella a San Vito al Tagliamento. "Dal 2012 - spiega il presidente Tomaso Pietro Fabris, che è referente provinciale del comparto nonché vicepresidente di Confcooperative Pordenone - ci siamo dotati di un impianto biogas che produce 999 watt/ora utilizzando sottoprodotti dalla lavorazione del mais e liquami suini e bovini: tutti materiali forniti dai soci della cooperativa, per un'economia veramente circolare, che ricicla gli scarti ed è orientata alla produzione di energia pulita".

Dalla raccolta che si sta concludendo in questi giorni nei terreni dei 250 soci ci si aspettano note liete. "Le condizioni climatiche ottimali di quest'anno - ha aggiunto Fabris - ci stanno facendo raccogliere oltre il 10% in più di prodotto rispetto al 2019. La qualità del prodotto stessa è in aumento, facendoci confidare quindi che possa trovare agevole collocazione nei mercati".

Previsioni confermate dal Circolo agrario friulano di San Giorgio della Richinvelda, il quale vanta 790 soci conferenti. "Siamo fiduciosi - sottolinea il presidente Paolo Pittaro insieme al responsabile del settore cereali Christie Castellarin -: la situazione climatica del 2020, con un caldo mite e la pioggia giunta al momento giusto, ha senza dubbio favorito la produzione di cereali e delle oleaginose, tanto che al momento si registra in media un aumento delle rese del 12%-15% ad ettaro".

Anche il Centro intercomunale di Essicazione mais - C.I.E.M. di San Quirino punta all'energia verde: vi aderiscono 450 soci presieduti da Luigi Boschian Cuch. "La raccolta sta vedendo una crescita del 10% rispetto allo scorso anno - sottolinea il direttore Paolo De Biasio - per mais, soia, grano tenero, orzo, girasole e colza. Siamo dotati di un impianto fotovoltaico che produce 121 kw e provvediamo inoltre a macinare in sede il mais per circa 50 mila quintali l'anno".

La Cooperativa agricola Bannia di Fiume Veneto presieduta da Claudio Zuccato ha 197 soci con il 60% di essi che attualmente conferiscono prodotto. "Oltre alle piogge ottimali - spiega il direttore Ezio Colin - da segnalare la bassa presenza di insetti dannosi. Prevediamo un incremento produttivo per colza e girasoli, mais e soia in media del +20%, con prezzi in rialzo. Anche orzo e grano, che hanno avuto nei terreni dei nostri soci un calo di superficie a semina, otterranno comunque prezzi leggermente più elevati".

Da ricordare come sul territorio raccolgano i prodotti dei soci pure le Cooperative agricole di Castions di Zoppola, presiedute da Umberto Scodeller, che poi li avviano ai vicini essiccatoi.

"L'impegno delle nostre aderenti - ha concluso il presidente di Confcooperative Pordenone Luigi Piccoli - è costante per un'agricoltura rivolta al futuro ma con le radici salde nei valori della cooperazione. Siamo al loro fianco per questa visione rispettosa dei territori e delle comunità".