Radio Chef, sfida all’ultima ricetta

Sabato 8 febbraio dalle 14 pomeriggio culinario al Città Fiera di Martignacco, per scoprire i segreti degli Chef e godersi lo spettacolo della finale della decima edizione di Radio Chef. Chiara Canzoneri si esibirà in uno show cooking e sarà a disposizione del pubblico per svelare come preparare in modo facile alcuni piatti golosi anche grazie all’uso della tecnologia in cucina, un’occasione unica per degustare gratuitamente ricette inedite.

Il pomeriggio inizierà con un aperitivo di benvenuto offerto da Vorwerk Point e con un laboratorio gratuito di dolcetti di carnevale dedicato ai bambini che potranno prepararli e decorarli in compagnia della chef, per continuare con la preparazione di un piatto cucinato in collaborazione con le dimostratrici Bimby che consiglieranno come creare in modo tecnologico le migliori ricette proposte dai clienti di Città Fiera.

Con la consulenza dei Sommelier della Fondazione Italiana Sommelier Fvg e grazie al servizio dei ragazzi dell’Istituto Pertini di Grado le degustazioni saranno abbinate all’assaggio dei rinomati vini Perusini. A conclusione ci sarà la proclamazione e l’esecuzione dei migliori piatti della decima edizione di Radio Chef accompagnate dallo show cooking dei ragazzi del Pertini. Il pomeriggio sarà allietato da un intrattenimento a tema carnevalesco a cura del Carneval de Muja.

Un appuntamento goloso da non perdere per tutti gli appassionati di cucina. Ulteriori informazioni su cittafiera.it