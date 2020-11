Registrato ufficialmente il marchio Friuli Dop

Si aggiunge un nuovo vino italiano a denominazione di origine nel registro europeo: uscito nella Gazzetta ufficiale Europea il Friuli Dop (Friuli/Friuli Venezia Giulia/Furlanija/Furlanija Julijska krajina Dop). L’iscrizione della nuova denominazione porta l’Italia a 526 vini a Indicazione Geografica.

Con questa registrazione, l’Europa raggiunge quota 1.613 IG Wine – di cui 1.175 Dop e 439 Igp – ai quali si aggiungono i due prodotti nei paesi Extra-UE, per un totale di 1.615 denominazioni. Il comparto Wine rappresenta una fetta pari al 48,6% delle IG complessive in Ue. L’Italia ha in totale 836 denominazioni Food&Wine di cui 579 Dop, 254 Igp, 3 Stg e 35 Ig Spirits per un totale di 871 Indicazioni Geografiche. Il comparto Wine conta 526 denominazioni di cui 408 Dop e 118 Igp.

Il Friuli Venezia Giulia ha in totale 29 denominazioni Food&Wine di cui 21 Dop, 5 Igp e le 3 Stg nazionali, oltre a 6 IG Spirits per un totale di 35 Indicazioni Geografiche. Il comparto Wine conta 19 denominazioni di cui 16 Dop e 3 Igp.

Il Friuli o Friuli Venezia Giulia Dop comprende le seguenti tipologie di vino: Bianco, Rosso, Spumante, Spumante Metodo Classico; “Ribolla gialla Spumante” e “Ribolla gialla Spumante Metodo Classico” (specificazione da vitigno). La Denominazione include altre numerose specificazioni da vitigno.

La zona di produzione del Friuli o Friuli Venezia Giulia Dop comprende il territorio di numerosi comuni appartenenti alle province di Pordenone, Gorizia, Trieste e Udine.

Bianco: Ribolla gialla (Spumante e Spumante Metodo Classico), Chardonnay, Friulano, Malvasia istriana, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Sauvignon, Traminer aromatico, Verduzzo friulano, da soli o congiuntamente. Rosso: Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carmenere, Merlot, Pinot nero, Refosco dal peduncolo rosso, da soli o congiuntamente. Spumante o Spumante metodo classico: Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero (vinificato in bianco), da soli o congiuntamente.

Il Friuli o Friuli Venezia Giulia Dop Bianco ha un colore giallo paglierino più o meno intenso; al naso si presenta gradevole, fine; in bocca è asciutto e armonico. Il Friuli o Friuli Venezia Giulia Dop Spumante è di colore giallo paglierino, più o meno intenso con spuma fine e persistente; al naso è fine, caratteristico; in bocca è sapido, armonico, secco se del tipo extrabrut e leggermente amabile se del tipo brut o extradry. Il Friuli o Friuli Venezia Giulia Dop Spumante Metodo Classico ha un colore che varia dal giallo paglierino al giallo dorato; al naso si presenta fine con talvolta sentori di lievito; al palato ha un gusto sapido e armonico, molto secco se della tipologia pas dosè, secco se del tipo extrabrut e leggermente amabile se del tipo brut o extradry. Il Friuli o Friuli Venezia Giulia Dop Rosso è di colore rosso rubino tendente al granato con l’invecchiamento; al naso è intenso, fine con sentori di frutta rossa; in bocca è asciutto e armonico.

Il Friuli o Friuli Venezia Giulia Dop può presentare le specificazioni dei vitigni sottoindicati. Da vitigno bianco: “Ribolla gialla” (Spumante e Spumante Metodo Classico) – Ribolla gialla minimo 85%, da soli o con aggiunta di uve provenienti dai vitigni Pinot bianco e/o Pinot grigio e/o Chardonnay e/o Pinot Nero (vinificato in bianco) per un massimo del 15%. Chardonnay, Friulano, Malvasia, Pinot bianco o Pinot blanc, Pinot grigio o Pinot gris, Riesling, Sauvignon, Traminer aromatico, Verduzzo friulano minimo 85%, da soli o con aggiunta di uva a bacca di colore analogo provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito dell’area interessata fino ad un massimo di 15%. Da vitigno rosso: Cabernet, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot nero o Pinot noir, Refosco dal peduncolo rosso minimo 85%, da soli o con aggiunta di uva a bacca di colore analogo provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito dell’area interessata fino ad un massimo di 15%.

Il Friuli o Friuli Venezia Giulia DOP Ribolla gialla Spumante è di colore giallo paglierino più o meno intenso con una spuma fine e persistente; il ventaglio olfattivo è fine e caratteristico, al palato è vivace e armonico nelle versioni brut, extra brut o extradry. Il Friuli o Friuli Venezia Giulia DOP Ribolla gialla Spumante Metodo Classico si presenta con un colore che va dal giallo paglierino al giallo dorato con una spuma fine e intensa; al naso è fine e ampio; in bocca è sapido e armonico molto secco se della tipologia pas dosè, secco se del tipo extrabrut e leggermente amabile se del tipo brut o extradry.