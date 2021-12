Riapre il Bistrò del Visionario per la Festa di Natale

Riapre finalmente il Bistrò, il bar incastonato nel bookshop del Visionario, e riapre con nuovo nome e nuovo gestore in occasione di un appuntamento davvero molto speciale: la festa natalizia organizzata dal CEC sabato 11 dicembre, sotto il segno del progetto Piccoli Visionari. Un pomeriggio dedicato, appunto, a tutti i bambini e alle loro famiglie, ma anche a chi vorrà semplicemente passare in via Asquini per un allegro scambio di auguri. Ma ricominciamo dall’inizio, mettendo in ordine tutti i tasselli.



Nuovo nome e nuovo gestore, dicevamo, ed ecco il nuovissimo Bistrò Primafila: se ne occuperà Carlo Amici, titolare dei due caffè Dolcemente Amici di Udine e Pradamano, e proporrà ai clienti una deliziosa offerta di dolce e salato (Amici, però, preferisce parlare di “goloserie”). Il bar osserverà gli orari del Visionario, sette giorni su sette, e dietro al bancone ci sarà lo stesso Amici, coadiuvato come sempre dalla bella e brava Rosalba Kakou (già responsabile del Dolcemente Amici di Udine). In caso di grandi eventi, a spalleggiare Carlo e Rosalba ci saranno le instancabili Giorgia, Germana e Andrea.



Le luci del Bistrò Primafila si accenderanno ufficialmente sabato 11 dicembre alle 14.30, in modo da poter accogliere subito i primi ospiti: i Piccoli Visionari che, alle 15.00, saranno in sala per l’attesissima anteprima del capolavoro di animazione Sing 2 e, dalle 17.00, saranno protagonisti della festa natalizia che si svolgerà nel giardino del cinema. I bambini riceveranno una cioccolata calda in omaggio (offerta proprio dal Bistrò Primafila) e poi potranno raccogliersi attorno all’albero di Natale donato al Visionario dal Leroy Merlin di Torreano di Martignacco, con tanto di addobbi e renna d’ordinanza, per divertirsi con le favole in musica del gruppo La giraffa con gli occhiali (Giulio Freschi, Govanni Grisan, Marco Grisan, Alessandro Ranciaffi). Non mancheranno, ovviamente, una barbutissima sagoma di Babbo Natale e una cassetta per le letterine (da spedire direttamente in Lapponia al laboratorio degli elfi!) che sono state offerte dalla Cartolibreria La Coccinella di Gemona.Ma il Natale dei Piccoli Visionari, ovviamente, non finisce qui: il prossimo appuntamento è fissato per lunedì 27 dicembre. Alle 16.00 tutti in sala per l’irresistibile Clifford - Il grande cane rosso, uno dei titoli natalizi sicuramente più attesi, ma i bambini potranno presentarsi già alle 15.30 sul prato del Visionario: avranno infatti l’opportunità di interagire con i cani da slitta della Scuola Internazionale Mushing-Sleddog di Fusine e ascoltare tutti i segreti per diventare un musher (guidatore di slitte) professionista!A seguire, mercoledì 29 dicembre alle 15.30, il laboratorio Storie di Luce. Piccoli Registi Crescono a cura di Creare Contatto di Carolina Zanier. I bambini saranno accompagnati in un viaggio esplorativo con il supporto della lavagna luminosa, magico strumento che permetterà di tessere storie fantastiche con materiale di recupero e con le meravigliose carte PiùeMeno di Munari. Attraverso la luce, quindi, i bambini potranno “diventare” veri e propri registi creando, con le loro mani e soprattutto con la loro fantasia, una serie di carte trasparenti sovrapponibili molto simili ai fotogrammi di una pellicola cinematografica.