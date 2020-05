Riapre la mensa della Casa dello studente Zanussi a Pordenone

Finalmente dal vivo, negli ambienti del centro Casa dello Studente Zanussi di Pordenone, l’attesissima riapertura del servizio mensa: dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 14.00. Da lunedì 25 maggio, con ottemperanza di tutte le norme di sicurezza procedure di sanificazione e riorganizzazione luminosa e razionale delle postazioni grazie ai suoi ampi spazi, ben 280mq.



La mensa serve circa 80.000 pasti all'anno: a usufruirne, sono circa 22.000 studenti e 58.000 lavoratori, ma anche madri e famiglie. Nel 2019 i giorni di apertura sono stati 223 e 222 nel 2018.



Simpatici e creativi menù (per chi lo desiderasse può ricevere, come prima del lockdown, il menu il giorno prima, richiedendolo a info@centroculturapordenone.it) in ambienti ampi, accoglienti, puliti, giardino esterno, qualità e professionalità, e a prezzi bloccati. In attesa della apertura degli altri spazi della Casa e della ripresa di attività dal vivo delle associazioni, speriamo la mensa continui a essere un riferimento per studenti, lavoratori, adulti e famiglie, ancor più in tempi che si preannunciano complicati per l’emergere di nuovi bisogni sociali.



Segreteria operativa dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.30, telefonando allo 0434365687, per ogni informazione.