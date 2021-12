Ribolla gialla, nuovo progetto da 30 milioni firmato Civa

Nel futuro più prossimo della viticoltura friulana ci sono spazio e numeri per far diventare la Ribolla gialla una prestigiosa ambasciatrice del Friuli nel mondo.

Il progetto nasce da un piano di produzione che porta la firma di Valerio Civa, fondatore di una delle più importanti aziende italiane di distribuzione di vino, la Civagroup, creata 30 anni fa a Parma. Nel 2016, l’interesse per la Ribolla gialla e la passione per il Friuli lo hanno portato a un primo investimento di 20 ettari a Bellazoia di Povoletto – oggi diventati 45 - destinati al vitigno friulano e ad altre varietà; mentre nella zona collinare di Manzano sono stati acquisiti 25 ettari dedicati alla Ribolla, un corpo unico secondo lo stile francese del Clos, e 10 ettari di bosco. A Bellazoia è stato recentemente messo a dimora un vigneto sperimentale di 3 ettari con 144 tipologie di Ribolla gialla.

Oltre 70 ettari in proprietà tutti nella Doc Colli Orientali e un investimento iniziale di 15 milioni con l’obiettivo di produrre vini di alta qualità per la ristorazione e di qualità medio-alta per la distribuzione organizzata: "La Ribolla gialla – spiega Valerio Civa - è un ottimo vino che si può bere come fermo, vivace o bollicina e che pertanto ha grandi potenzialità. Puntiamo a realizzare, anche con il conferimento di produttori di uva fino a 10 milioni di bottiglie di bollicine, per fare ciò stiamo costruendo una nuova cantina 4.0, un gioiello dell’enologia del Friuli Venezia Giulia con ogni attività tracciata a tutela del consumatore finale".

Civa ha puntato molto sulle competenze del territorio e questo aspetto ha avuto il suo peso nella fase iniziale in cui si sono predisposti gli strumenti finanziari per avviare un’avventura che oggi sfiora i 30 milioni.

Civa ha trovato nei consulenti di BancaTer gli interlocutori da avere accanto per usufruire del Fondo di Rotazione per le Iniziative Economiche (Frie) messo a disposizione dalla Regione Friuli Venezia Giulia e che, su un importo finanziabile di 25 milioni, ha concesso un finanziamento di 18.750.000 euro.

"L’operazione effettuata con Tenimenti Civa – spiega il direttore generale di BancaTer, Sandro Paravano – è partita da una strategia imprenditoriale di altissimo livello che i nostri consulenti hanno saputo organizzare in maniera eccellente. Un’attività articolata, che il nostro istituto garantisce con specialisti che conoscono dettagliatamente ogni passaggio, non è pertanto un caso se BancaTer è tra le banche regionali più attive nel comparto della finanza agevolata".

Il fattore tempo, poi, fa sempre la differenza: "A fine febbraio 2020 – raccontano Maurizio Dilena, vicedirettore generale BancaTer e coordinatore del team che ha seguito l’operazione e Renato Moreale, responsabile della finanza agevolata – abbiamo protocollato la pratica, proprio mentre esplodeva la pandemia; ciò nonostante, la stessa è stata deliberata in tempi brevissimi dal nostra CdA e dal Comitato di gestione Frie. Un successo straordinario che ci rende orgogliosi dei nostri clienti e delle nostre stesse competenze in favore del territorio".

L’iter è stato condotto da varie professionalità, dall’ingegnere coinvolto sin dall’inizio all’analista finanziario, dai gestori tecnici e commerciali alla stessa direzione, sempre presente nel progetto; determinante il dialogo con la Segreteria Frie della Regione che non è mai venuto meno, in ragione sia della complessità del progetto sia della sua portata innovativa. "Affidarsi a BancaTer – conferma Valerio Civa – ci ha consentito di approdare al Frie e di apprezzarlo in tutta la sua validità, con consulenza e servizi che ci accompagnano ancora nelle altrettanto importanti fasi di stato avanzamento lavori".