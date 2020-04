Rigolato, per Pasqua in arrivo i buoni spesa

Dal Sindaco Fabio D'Andrea arriva anche la comunicazione inerente alla procedura dell'erogazione dei "buoni spesa alimentare", la misura emergenziale e di solidarietà stabilita dal Governo (con ordinanza della protezione civile nazionale) a favore delle persone-famiglie in difficoltà economica.

Dal Governo di Roma (via Regione) sono arrivati fondi pari a 2.208,23 euro, che l'Amministrazione Comunale ha integrato mettendo a disposizione dei fondi di bilancio per un totale complessivo di 3.000 euro.

La spesa sarà possibile da sabato 11 aprile e saranno spendibili nell'esercizio commerciale convenzionato denominato "Alimentari Alfarè". L'accurata scelta delle categorie di persone sulle quali fare convergere gli aiuti è uno dei motivi che hanno dilatato i tempi. "Abbiamo cercato di individuare dei criteri che consentissero di raggiungere chi effettivamente versa in uno stato di necessità e di bisogno reale, legato al protrarsi dell'emergenza epidemiologia del Covid-19-" ci spiega L'Assessore alle politiche sociali ed assistenza Paola Di Sopra sottolineando che questo contributo, messo a disposizione, permetterà l'acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità.