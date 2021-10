Rinnovato il Consiglio del Movimento Turismo del Vino Fvg

Oggi si è riunita l’assemblea ordinaria dell’associazione Movimento Turismo del Vino Fvg per il rinnovo delle proprie cariche sociali. Confermata Elda Felluga alla presidenza e Massimo Bassani alla vicepresidenza; variata, invece, la carica di tesoriere che è passata ad Alberto Grossi.

L’incontro ha sancito l’ingresso di volti nuovi nel Consiglio: Stefania Zorzettig, Alessandro Pascolo e Nicola Pittaro, tre giovani e affermati imprenditori che da anni guidano con successo le loro aziende.

“Abbiamo deciso di mantenere una certa continuità con il Consiglio precedente”, commenta la presidente Felluga, “considerando il particolare periodo che stiamo vivendo per traghettare l’associazione verso un 2022 di totale rinascita. Ringrazio i consiglieri uscenti Roberto Komjanc, Guecello di Porcia e Brugnera e Mario Zuliani per il loro grande impegno all’interno dell’associazione. Il mio caloroso benvenuto a Stefania Zorzettig, Alessandro Pascolo e Nicola Pittaro che con le loro esperienze imprenditoriali ed enoturistiche daranno un importante contributo per la crescita dell’associazione. Oltre ai nostri consolidati eventi, lavoreremo per creare nuove occasioni d’incontro tra produttori ed enoturisti per valorizzare il nostro caleidoscopico territorio".

Il nuovo Consiglio, in carica fino all’approvazione del bilancio 2023, è rappresentativo di tutto il territorio regionale ed è così composto:

Elda Felluga, azienda Livio Felluga, Friuli Colli Orientali

Massimo Bassani, azienda Isola Augusta, Friuli Latisana

Sergio Collarig, azienda Crastin, Collio

Alberto d’Attimis-Maniago, azienda Conte d’Attimis-Maniago, Friuli Colli Orientali

Alberto Grossi, azienda Tenuta Villanova, Friuli Isonzo e Collio

Elena Parovel, azienda Parovel Vigneti Oliveti 1898, Friuli Carso

Alessandro Pascolo, azienda Alessandro Pascolo, Collio

Nicola Pittaro, azienda Pitars, Friuli Grave

Fabiola Tilatti, azienda Ferrin Paolo, Friuli Grave

Michelangelo Tombacco, azienda I Magredi, Friuli Grave

Stefania Zorzettig, azienda Monviert, Friuli Colli Orientali