Rinnovo delle cariche per l'Associazione Caffè Trieste

Lunedì 19 ottobre il Consiglio direttivo dell’Associazione Caffè Trieste si è riunito per la prima volta dopo l’Assemblea Generale del 21 settembre durante la quale i soci si sono ritrovati nella sede sociale di Palazzo Ralli per l’approvazione del bilancio d’esercizio 2019 e per il rinnovo delle cariche sociali.

Il bilancio, che ha visto un positivo avanzo, è stato approvato all’unanimità, così come la composizione del Consiglio direttivo, che sarà in carica per il prossimo biennio, che ha visto riconfermati i consiglieri precedenti più due nuovi entrati.

Confermata per acclamazione la nomina di Fabrizio Polojaz per un terzo mandato in qualità di Presidente dell’Associazione, ringraziandolo per il lavoro svolto fino a quel momento. Polojaz ha accettato, onorato, e ha dichiarato che auspica di poter continuare a lavorare per un altro biennio con il prezioso supporto di tutti i consiglieri per “aumentare il peso specifico di Trieste quale Città del Caffè, nella percezione degli operatori quanto in quella dei consumatori. Per questo motivo continuano le attività di collaborazione con le Istituzioni locali ai diversi livelli, rappresentanze diplomatiche di Paesi esteri, associazioni di categoria italiane ed estere. Ricordo anche che nel 2021 taglieremo il traguardo dei 130 anni di attività della nostra associazione, ultima rimasta in Italia nel suo genere".

ASSOCIAZIONE CAFFÈ TRIESTE – CARICHE SOCIALI 2020 - 2022

CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Presidente Fabrizio Polojaz – Torrefazione Primo Aroma

Vicepresidente Furio Suggi Liverani – illycaffè

Vicepresidente Massimiliano Fabian – Demus

Vicepresidente Alessandro Bianchin – GITC (delega Marino Petronio - Torrefazione Caffè San Giusto)

Tesoriere Alenka Obad – Coffee Tree

CONSIGLIERI

Andrea Bazzara – Bazzara srl

Franco Camellini – Romani & C.

Walter Cecchini – C. G. M. sas

Igor Kobal – Vidiz&Kessler

Riccardo Marchesi – Pacorini Silocaf

Arianna Mingardi – Amigos Caffè

Federico Pastor – Antica Tostatura Triestina

Massimo Petronio – Torrefazione Caffè San Giusto

Alberto Polojac – Imperator

Franco Zerial – Guatemala Torrefazione Caffè

Omar Zidarich – Excelsior Industria Caffè Torrefatto

Maurizio Zugna – Vollers Italia

REVISORI DEI CONTI

Presidente Edy Bieker – Sandalj Trading

Lorenzo Polojac – Imperator

Massimo Vercon – Romani & C.

PROBIVIRI

Comm. Giorgio Maranzana

Prof. Mario Pines

Avv. Enrico Guglielmucci