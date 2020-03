Rinviata al 2021 Sapori Pro Loco

Arrivederci al 2021: Sapori Pro Loco, la grande manifestazione enogastronomica organizzata a maggio dal Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione nazionale Pro loco d’Italia nel prato tra le esedre di Villa Manin a Passariano di Codroipo, rimanda al prossimo anno la sua 19ma edizione. Le motivazioni, ovviamente, sono legate all'attuale emergenza Coronavirus.



“Gran parte di questa edizione era incentrata, nel programma, all'accoglienza dei tifosi attesi per la tappa del Giro d'Italia del 24 maggio, con partenza alla base di Rivolto delle Frecce tricolori: la corsa rosa è già stata spostata di data, quindi ci s'imponeva una riflessione. Pensiamo si tratti di un atto di responsabilità civica – spiega il presidente del Comitato Valter Pezzarini – cercando di essere realisti: ci auguriamo davvero con tutto il cuore che per maggio l'emergenza sia finita ma anche se così fosse, poi i tempi per organizzare l'evento sarebbero comunque davvero troppo limitati. In più pensiamo che in questo frangente sia importante che i volontari delle singole Pro Loco, stiano a disposizione delle proprie comunità e territori, anche per preparare eventuali eventi e sagre del periodo estivo, i quali potranno essere davvero un messaggio di rinascita e fiducia nel futuro”.



Posticipare la manifestazione nella seconda parte dell'anno non è praticabile. “Proprio perché i volontari hanno i propri eventi paesani – aggiunge Pezzarini – e anche perché tanti altri grandi eventi si svolgono già ad agosto-settembre ogni anno: non vogliamo andare a sovrapporci allo spazio di nessuno e fare concorrenza, torneremo nel 2021 con ancora più energia e passione”.Ma l'attività del Comitato non si ferma. “I nostri uffici sono chiusi al pubblico in questa fase emergenziale – conclude il presidente – ma rispondono via email e al telefono a tutte le esigenze delle Pro Loco e dei Consorzi di Pro Loco. Non appena si potrà ripartire abbiamo tutta la serie di assemblee da recuperare, con collegate elezioni per il rinnovo delle cariche, senza dimenticare il lavoro di consulenza organizzativa e promozionale di tutte le attività delle nostre associate non appena ripartiranno. Il lavoro non manca. Ora, nel frattempo, è il momento di stare a casa, dando così il nostro contributo a chi lavora in prima linea nell’emergenza”.Inoltre il Comitato ha fatto proprio l’appello della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia invitando le associate per un’azione coordinata con quanto già messo a disposizione in termini di persone e di risorse dalla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia per l’attuale emergenza sanitaria. Le Pro Loco sono state quindi invitate a contattare i rispettivi Sindaci dei propri Comuni per capire come possono essere d’aiuto.