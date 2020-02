Rinviato anche il 2° Festival del Potatore della vite

Il 2° Festival del Potatore della vite in programma il 29 febbraio è stato sospeso e rinviato a data da definirsi.



La decisione è stata presa in via precauzionale dagli organizzatori Simonit&Sirch in accordo con l’Azienda San Felice di Castelnuovo Berardenga (Si) presso cui l’evento doveva svolgersi, a seguito dell'emergenza relativa al Coronavirus. Si ritiene necessario ed importante contribuire alle azioni che si stanno portando avanti a livello nazionale per la gestione dell’attuale emergenza.