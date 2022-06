Ripartenza positiva per la Fiera dei Vini di Buttrio

Ripartenza positiva per la Fiera Regionale dei Vini di Buttrio (89esima edizione), tornata in Villa di Toppo-Florio al suo programma integrale dopo un'edizione saltata e una in formato ridotto a causa dell'emergenza sanitaria.

La giornata finale di domenica 12 giugno, con le auto d'epoca grazie al raduno organizzato dal Club Mezzo Mille Udine insieme a Pro Loco Buri e Comune di Buttrio e la cicloturistica sui colli e vigneti della zona, ha culminato una tre giorni in cui il vino autoctono è stato grande protagonista. L'affetto del pubblico si è fatto sentire: solo per dare un dato nella giornata di sabato 11 giugno, quella di maggior afflusso, sono stati sollevati mille calici in enoteca mentre nella cucina curata da Le Fucine Buttrio sono stati preparati, tra i vari piatti proposti e molto apprezzati, 100 kg di calamari fritti.

E tra visite di volti noti, come il giornalista Toni Capuozzo passato a salutare in Villa e tanti eventi, a partire da quelli per bambini, le giornate sono trascorse liete (tra le novità la cine-passeggiata tra vigneti e cantine). Apprezzate anche la degustazioni guidate con VinoBuoni d'Italia e il truck dei sapori della Despar. “Abbiamo respirato un'atmosfera di grande interesse – ha commentato il sindaco di Buttrio Eliano Bassi – per una ripartenza che abbiamo atteso così a lungo”. “Siamo tornati con un'edizione apprezzata – ha aggiunto il presidente della Pro Loco Buri Emilio Bardus – a partire dalle tante famiglie che ci hanno fatto i complimenti per gli eventi con i più piccoli. Ora sguardo al 2023, con l'edizione del novantesimo”.

La Fiera Regionale dei Vini di Buttrio è organizzata da Pro Loco Buri A.P.S. e Comune di Buttrio, con il patrocinio di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, PromoturismoFvg, Io sono Friuli Venezia Giulia, Strada del Vino e dei Sapori del Friuli Venezia Giulia, Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia, Associazione Nazionale Città del Vino.

In collaborazione con Vinibuoni d’Italia, Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione nazionale tra le Pro Loco d'Italia, Consorzio Pro Loco Torre Natisone - Tor Nadisôn - Ter Nediža, Servizio civile universale, Le Fucine. Con il sostegno di Fondazione Friuli.

Partner CiviBank, Despar, Vitis Rauscedo, Idrotermica Buttrio, Camera di Commercio di Pordenone-Udine, Several Broker, Duino Aurisina - Devin Nabrežina Città Italiana del Vino 2022.

La Fiera regionale dei Vini di Buttrio gode del marchio Sagra di Qualità dell'Unpli. Media partner Il Friuli, Telefriuli.