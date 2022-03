Ripartita la stagione dei festival enogastronomici

Grande successo per la settima rassegna enogastronomica Park Wine Stars, che ha attirato venerdì scorso a Nova Gorica oltre 280 visitatori. Dopo due anni di stop a causa della pandemia, ben 20 produttori di vino e 11 chef hanno offerto un'esperienza di degustazione di prim'ordine. La proposta delle eccellenze del territorio ambientata nell’elegante Hotel Park ha saputo anche questa volta soddisfare esperti, appassionati e semplici curiosi.

La grande risposta del pubblico ha confermato che i festival enogastronomici ci mancavano da tempo. Il Park Wine Stars, come primo festival dell'anno in Slovenia, ha saputo regalare agli ospiti un'esperienza di degustazione unica, con il giusto intreccio tra eleganza e momenti di svago. Una particolare attenzione è stata riservata ai vini di tutti e quattro i distretti vinicoli della regione vinicola di Primorska: Brda, Valle di Vipava, Carso e Istria slovena. Con una selezione di tre vini si sono presentate all'evento ben 20 cantine: Klet Brda, Belica, Bjana, Vinska klet Ferdinand, Vinarstvo Mužič, Vinarstvo Mavrič in Reja Vino, Klet Vipava 1894, Vina Sveti Martin, Klet Štoka, Štokelj, Posestvo Tilia, Vina Kobal, Wine estate Sutor, Vina Krapež, Fedora, Renčel, Vinakoper, Korenika & Moškon e Pucer z Vrha.

Su iniziativa degli organizzatori, i viticoltori hanno inserito nella selezione del festival oltre alle varietà internazionali anche vini di vecchie varietà locali, tradizionali o autoctone (rebula, malvazija, zelen, pinela, klarnica, vitovska grganja, barbera …), il ché ha suscitato tanto interesse tra i visitatori. Il pubblico ha partecipato attivamente alla selezione del vino della serata. A pari merito (e punti ottenuti) si sono aggiudicati il titolo: A+ rosso (2015) della cantina Brda e la malvasia "Sinfonietta Marina" (2018) della cantina Pucer z Vrha. I sapori del festival sono stati esaltati dalle creazioni culinarie di ben 11 chef, che hanno presentato agli ospiti la cucina degli hotel del gruppo Hit (Park, Perla, Sabotin, Lipa e Korona). I visitatori si sono soffermati con interesse anche presso il “sommelier corner”, dove hanno potuto conoscere i bicchieri da vino dell'azienda Riedel e conoscerne l'uso secondo le diverse tipologie e varietà di vini. I sommelier e camerieri del Park hanno inoltre messo in mostra una “mise en place” formale.

“Il Park Wine Stars è diventato un appuntamento tradizionale dedicato alla valorizzazione delle eccelenze enogastronomiche della nostra regione. Inoltre rappresenta un’interessante forma di promozione turistica, giustificando la posizione strategica di Nova Gorica e delle strutture del Gruppo Hit nel cuore delle regioni vitivinicole slovene più vicine all’Italia,” spiega Dragan Pelengić, il direttore del Park, Hotel & Entertainment.

Presso il ristorante Tiffany anche ad aprile si rinnova l’appuntamento “Wine & Gourmet”. Venerdì 8 aprile la serata sarà dedicata ai vini “Štoka” provenienti da Vipavska dolina. Per questa serata dedicata al gusto i cuochi del Park proporranno un menù di 4 portate, sapientemente realizzate in sintonia con i vini in degustazione.