Ripartono le sagre, al via la Fiera regionale dei vini

Dopo un lungo inverno segnato dalla pandemia, la Pro Loco Buri e il Comune di Buttrio vogliono lanciare un messaggio di speranza e ottimismo per il futuro: torna infatti la Fiera regionale dei Vini di Buttrio, tra le più antiche d'Italia nel settore enologico visto che questa sarà la sua 88esima edizione. Il 19 e 20 giugno Villa di Toppo - Florio sarà nuovamente, dopo lo stop dello scorso anno causa l'emergenza sanitaria, al centro della proposta vinicola di eccellenza del Friuli Venezia Giulia, anche grazie alla partnership confermata con la Guida ai Vini più Buoni d'Italia del Touring Club Italiano che è la guida ai vini autoctoni nazionali.

In attesa di conoscere il programma, che sarà ufficializzato nei prossimi giorni, si sa già che ci sarà un momento di approfondimento in stile talk show sulle sfide del mondo del vino ora che la ripartenza post Covid-19 è sempre più vicina e con massima attenzione alla sostenibilità, nonché le consuete degustazioni guidate dei migliori vini del territorio regionale e d'Italia. Funzionerà anche l'enoteca, il cui banco d’assaggio sarà dedicato ai migliori vini autoctoni della regione, il tutto ovviamente rispettando le misure anti contagio e con ingresso contingentato all'area festeggiamenti e su prenotazione agli eventi.

"Stiamo allestendo un programma con interessanti proposte e spunti - spiega il presidente della Pro Loco Buri Emilio Bardus -: ripartiamo da dove ci eravamo fermati con tanto entusiasmo, tra le prime Pro Loco del Friuli Venezia Giulia a organizzare qualcosa per l'estate. I nostri volontari sono pronti ad accogliere i visitatori, consci che era fondamentale non saltare per due anni la Fiera, amata non solo dai cittadini di Buttrio ma anche da numerose persone del resto del Friuli Venezia Giulia e oltre".

"Attraverso questa manifestazione - aggiunge Tiziano Venturini assessore comunale alla Città del Vino, promozione turistica e sviluppo economico - vogliamo tornare a ragionare e progettare attorno al vino, elemento di forza del nostro territorio, per una ripartenza che è ormai a portata di mano. In tal senso il talk show sarà ricco di idee progettuali. La comunità, dopo mesi difficili, potrà tornare a ritrovarsi, in sicurezza e in serenità. Finalmente è tornato il tempo di brindare".

Tutti i dettagli verranno forniti attraverso il sito www.buri.it e i canali social della Pro Loco.

ORGANIZZATORI. La Fiera Regionale dei Vini di Buttrio è organizzata da Pro Loco Buri, Comune di Buttrio e Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione nazionale Pro loco d’Italia, con l'importante sostegno della Fondazione Friuli e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Si tiene in collaborazione con la Guida ViniBuoni d'Italia del Touring Club Italiano e il Consorzio fra le Pro Loco Torre Natisone. La manifestazione gode del patrocinio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia, di PromoturismoFVG, della Strada del Vino e dei Sapori del Friuli Venezia Giulia, dell'Associazione nazionale Città del Vino, del Servizio civile universale. Partner preziosi CiviBank, Vitis, Camera di Commercio di Pordenone-Udine.