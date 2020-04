ristoriAMOci a casa anche a Trieste

Menù, impresa leader nella produzione e commercializzazione diretta di specialità alimentari destinate alla ristorazione professionale, insieme ad altre aziende e associazioni, ha creato una rete per promuovere la distribuzione di pasti a domicilio e per fronteggiare con lo spirito di gruppo questo delicato periodo che il nostro Paese sta vivendo.



L’iniziativa, nata dallo storico marchio di Medolla, ma immediatamente seguita dai ristoratori, ha come obiettivo quello di aiutare concretamente coloro che non sono in grado di fare la spesa o di prepararsi un pasto in queste settimane di quarantena forzata.



#ristoriAMOci a casa, questo è il nome dell’iniziativa, è stata resa possibile grazie alle numerose piccole e medie imprese della ristorazione (ristoranti, pizzerie, macellerie, gastronomie) che riescono a garantire un servizio di food delivery in tutta la penisola, dai grandi centri urbani ai piccoli paesi di provincia, portando un pasto direttamente nelle case degli italiani.



“A fianco dei grandi nomi della ristorazione ci sono migliaia di piccole e medie realtà che ce la stanno mettendo tutta per affrontare questa situazione, cercando di diversificare nella consegna a domicilio” afferma Rodolfo Barbieri Presidente Menù. “Ma l’aspetto ancora più importante è l’aiuto che insieme possiamo dare agli Italiani, soprattutto alla popolazione più anziana e in difficoltà, mettendo a loro disposizione specialità alimentari e piatti buoni preparati dai tanti ristoratori, chef e gastronomi che stanno faticosamente continuando a lavorare con un servizio di consegna a domicilio. Spesso il cibo rappresenta una coccola, e mai come in questo momento si sente l’esigenza di confortarsi con qualche prelibatezza preparata da quelli che possiamo definire gli artigiani del gusto, ovvero i tanti bravi professionisti presenti in tutta la Penisola. Come azienda alimentare sentiamo il dovere di rimanere al loro fianco, supportandoli con diverse iniziative e agevolazioni, facendo da eco al loro servizio tramite una campagna di comunicazione su Facebook”.Menù e i suoi clienti forniscono dunque qualità e praticità direttamente a casa, nel rispetto delle norme igieniche e della sicurezza alimentare, aspetti garantiti dall’esperienza e dalla serietà di un marchio che da oltre 80 anni rappresenta il lato più buono della ristorazione.“Dal 1932 Menù si sente parte della famiglia di ciascuno chef in cucina; quando ci si sente fragili c’è bisogno di sostegno e di coraggio” afferma Barbieri. “L’azienda è qui per sostenere tutti, soprattutto chi prova a resistere in questo momento di sconforto, perché Menù sa cosa vuol dire cadere e poi rinascere, come ci insegnò il terremoto del 2012”.Ristoranti, pizzerie, gastronomie e macellerie che hanno aderito al progetto #ristoriAMOci a casa sono numerosi e presenti su tutto il territorio italiano. Per conoscere i nomi degli esercizi e l’area in cui operano è già attiva una campagna Facebook geolocalizzata sulla pagina dedicata, mentre è possibile consultare l’elenco completo sul sito www.menu.it/it/ristoriamoci-a-casaL’azienda è inoltre a disposizione per contattare altre realtà che decidano di aderire all’iniziativa.