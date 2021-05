Roberto Marcolini nuovo Presidente del Consorzio Doc Friuli Aquileia

Si è tenuta venerdì scorso l'Assemblea del Consorzio Doc Friuli Aquileia dove c'è stato il rinnovo del Consiglio di Amministrazione alla scadenza naturale del triennio.

All’unanimità è stato eletto Presidente Roberto Marcolini Direttore della Tenuta Ca' Bolani, al suo fianco due Vicepresidenti, il riconfermato Francesco Tarlao dell’azienda Tarlao e la nuova entrata Valentina Bertossi dell’azienda Mulino delle Tolle, compongono il Consiglio di Amministrazione i Consiglieri riconfermati Franco Clementin dell’azienda Fattoria Clementin, Giovanni Foffani dell’azienda Foffani, Samuele Pozzar dell’azienda Terre di Palazzatto, nuovi entrati all’interno del Consiglio Alessandro Baccichetto dell’azienda Valpanera, Dario Puntin dell’azienda Puntin, Enrico Rigonat dell’azienda Cantine Rigonat e Guido Federico Rossignoli dell’azienda Barone Ritter de Záhony.

Commenta così il neo Presidente: “Con soddisfazione ed emozione ringrazio per la fiducia che mi è stata accordata, in particolare Franco Clementin che mi ha preceduto e tutto l’ex Consiglio di Amministrazione per il lavoro svolto nel triennio precedente. Sono sicuro che con il nuovo Consiglio lavoreremo con impegno ed entusiasmo per valorizzare la sempre più alta qualità raggiunta dai nostri vini, nella tutela del nostro territorio e promozione delle nostre professionalità”.

Il Consorzio Tutela Vini DOC Friuli Aquileia fa parte (ed è socio fondatore) del Consorzio delle DOC-FVG e di E.VI.Q. - Ente vini di qualità e collabora con il Consorzio Friuli Colli Orientali e Ramandolo.