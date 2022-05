Ronchi rende omaggio al Tirime su-Coppa Vetturino

Prodotto unico e peculiare della Bisiacaria, il Tirime su-Coppa Vetturino torna ad avere uno spazio speciale sabato 7 maggio, alle 10.30, nell'ambito dell'inaugurazione della manifestazione Colori e Sapori organizzata dalla Pro Loco di Ronchi dei Legionari, con il patrocinio dell'amministrazione comunale, il sostegno della Banca di Credito Cooperativo di Staranzano e Villesse, la partecipazione delle aziende e le associazioni di Ronchi e la collaborazione del Consorzio Culturale del Monfalconese/Ecomuseo Territori, depositario della ricetta originale e del marchio del dessert.

Nell'occasione sarà presenta anche Flavia Cosolo, figlia di Mario, l'inventore del dessert alla metà degli anni Trenta dello scorso secolo e poi patron del ristorante Al Vetturino di Pieris in cui propose il dolce, utilizzando per primo in Italia la denominazione di "Tireme su".

Promotrice della difesa e valorizzazione delle specificità del dessert, Cosolo, che ha ceduto la titolarità di ricetta e marchio al CCM alcuni anni fa, ripercorrerà la storia del Tirime su-Coppa Vetturino. A Flavia Cosolo sarà quindi consegnata una pergamena di riconoscimento da parte del Comune di Ronchi dei Legionari assieme al Consorzio Culturale del Monfalconese "per aver voluto condividere attraverso la storia della propria famiglia anche la storia della ricetta creata da Mario Cosolo a metà degli anni Trenta del Novecento, che dal panfilo reale Savoia è arrivata fino alle nostre tavole: il Tirime su–Coppa Vetturino".

Il dolce, confezionato in due varianti ben documentate a Pieris e poi a Tolmezzo, è stato riconosciuto dal ministero per le Politiche agricole tra i Prodotti agroalimentari tradizionali del Friuli Venezia Giulia. “Il percorso intrapreso dal Consorzio culturale per la promozione del dolce - afferma il presidente del CCM Davide Iannis -, che ora si può gustare in oltre una decina di locali della regione ed è stato inserito nel percorso formativo degli studenti dell'indirizzo enogastronomici dell'Isis Pertini di Monfalcone-Grado, non sarebbe stato possibile senza Flavia Cosolo, il suo impegno e dedizione nel tramandare la tradizione e il saper fare raccolto nella storia e ricetta del Tirime su”.

Nell'ambito della manifestazione, e quindi sabato e domenica nella palestra "Filiput", vicina agli impianti di base, dove esporranno alcuni artisti locali, il CCM presenterà la mostra sull'ex cotonificio di Vermegliano, inaugurata nel corso del MemoFestival 2021 nel Centro visite di via Pisani a Panzano. La mostra è stata realizzata nell’ambito di “Cacciatori di memorie”, un progetto di raccolta di documenti, pubblicazioni, diari, lettere, testimonianze audio o videoregistrate, vecchi filmati amatoriali, oggetti e fotografie che da oltre quarant'anni alimenta l'Archivio della Memoria del CCM.

In un territorio prevalentemente agricolo, qual era quello del Monfalconese prima della costruzione del cantiere navale, il cotonificio di Vermegliano racconta una storia importante di quel processo di industrializzazione e di diversificazione produttiva che ha caratterizzato il Basso Isontino fin dalla fine dell’Ottocento, quando un gruppo di industriali triestini, proprietari della “Società del Filatojo meccanico di Aidussina”, decisero di costruire la “Tessitura meccanica di cotoni di Vermegliano”, iniziando le produzioni nel 1885. Il CCM porterà al palazzetto "Filiput" anche una selezione di riproduzioni di cartoline storiche di Ronchi dei Legionari.