Ronchi, ultime ore per chiedere i buoni spesa

Ultime ore, a Ronchi dei Legionari, per presentare le domande che daranno modo di accedere ai buoni spesa messi a disposizione dall'amministrazione comunale. Le richieste dovranno pervenire entro mercoledi 31 marzo.

I ronchesi interessati potranno far pervenire le loro domande all'indirizzo di posta elettronica contributi@comuneronchi.it e poi fruire dei buoni nei negozi cittadini convenzionati. L'amministrazione comunale può far conto su un fondo, messo a disposizione dello Stato, di 63.237 euro.

L'erogazione dei buoni avverrà entro il 30 aprile e gli stessi dovranno essere spesi entro il 30 giugno. Sono previste erogazioni che vanno dai 100 euro per una famiglia composta da una sola persona, 200 euro per due, 300 per tre, 400 per quattro e 500 per le famiglie con cinque componenti. Quindi raddoppiati rispetto al passato.

Sono cinque gli esercizi commerciali che, a Ronchi, hanno aderito all'invito dell'amministrazione comunale per l'utilizzo di questa nuova fase dei buoni spesa da assegnare alle persone in difficoltà. Si tratta della Despar di via Stagni, dell'Aspiag Service (Despar) di piazzale 8 Marzo, dell'ipermercato Bennet di via Micca, del Tulipano di via Manzoni e della Coop Alleanza 3.0 di piazzale Furlan.