Ruda, il ristorante stellato 'Osteria Altran' offre pasti a chi ha più bisogno

Un’iniziativa benefica che durerà per tutto dicembre, ogni sabato e domenica, fino a Natale: l’Osteria Altran di Ruda, una stella Michelin, preparerà 50 pasti caldi per altrettanti cittadini di Ruda, persone che hanno bisogno d’aiuto, già seguiti dai Servizi Sociali, in situazione di solitudine o momentanea difficoltà, così come emerso dal progetto di comunità ViviRuda.



Il proprietario del ristorante Guido Lanzellotti, assieme al pluripremiato chef e al suo staff, si sono messi a disposizione per offrire un servizio alla comunità che da sempre li ospita. Partner dell’iniziativa anche fornitori e produttori locali che aiuteranno donando le materie prime.



“Un grande segnale di umanità, in questo periodo difficile per molti. Sentire un abbraccio della propria comunità, vedere imprenditori affermati che pensano anche a chi ha bisogni vitali è davvero commovente. Sarà un dicembre e un Natale in cui sarà fondamentale sentirsi uniti e vicini, sapere che Ruda è una comunità solidale, che sa aiutarsi e venire incontro a chi ha più difficoltà”, le parole del Sindaco di Ruda Franco Lenarduzzi.



L’, riconfermato dalla guida Michelin come uno dei migliori di tutta la nostra regione, si è impegnato a realizzare cinquanta pasti completi ogni sabato e altrettanti ogni domenica, dal 28 novembre per tutto il mese di dicembre. Le pietanze verranno consegnate poi dai volontari della Protezione Civile comunale direttamente a domicilio.“Questa consegna sarà anche un modo per visitare le singole persone, scambiare qualche parola, rispettando le dovute distanza di sicurezza, controllarne lo stato di salute fisica e psicologica oltre a lasciare un messaggio di vicinanza e aiuto da parte dell’intera comunità di Ruda”, aggiunge il Sindaco.“Un grande ringraziamento al proprietario Guido e all’intera Osteria Altran alla quale, oltre a un riconoscimento per l’eccellenza dimostrata sul campo dell’alta ristorazione, va anche il merito dell’attenzione riservata per i non secondari aspetti sociali che riguardano il luogo stesso dove l’impresa vive e opera.”, in collaborazione con una cooperativa in appalto dal Comune. Il pasto preparato dal Ristorante Altran si aggiungerà a quello già consegnato regolarmente.Altre 25 persone potranno partecipare al nuovo progetto, selezionate tra le persone emerse dalla rete sociale di ricerca per contrastare la solitudine attivata con il progetto ViviRuda e realizzata dagli animatori di comunità della Società Cooperativa Sociale Co.S.Mo.