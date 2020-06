Russiz Superiore ai vertici delle classifiche Usa

Un vino straordinario che racchiude in sé tutta l’anima del territorio in cui è prodotto, il Collio Sauvignon Riserva 2016 Russiz Superiore è stato definito da Wine Enthusiast, tra le più prestigiose riviste di vino degli Stati Uniti, un prodotto di riferimento per i bianchi italiani, ricevendo ben 95 punti.

La nascita di questa Riserva è legata alla selezione massale, voluta da Marco Felluga, di un vigneto che vanta più di 50 anni d’età e che il figlio Roberto - oggi alla guida delle tenute Marco Felluga e Russiz Superiore – ha saputo preservare e valorizzare. La qualità di questo vitigno in Collio è confermata da un altro importante riconoscimento: il Collio Sauvigon 2018 Russiz Superiore è stato inserito in questi giorni da Vin Pair, il più importante digital media americano, nella classifica dei 25 migliori Sauvignon del mondo spiccando tra vini francesi, californiani e neozelandesi.

Questi importantissimi riconoscimenti confermano ancora una volta che la qualità è frutto di scelte consapevoli, sostenibili e meditate, e che il Collio è una denominazione capace di esprimere vini di grande personalità, struttura e longevità.