Sagra del Vino, l'edizione della ripartenza

Tempo di bilanci alla Sagra del Vino di Casarsa della Delizia - organizzata da Pro Loco Comune e cantina La Delizia - che lunedì 2 maggio ha concluso 11 giorni di festeggiamenti con una sessantina di eventi in programma. Ora inizia il cammino di avvicinamento alle 75esima edizione.

Come evento conclusivo si è tenuta Aperisagra, apprezzata esibizione dei dj locali. Sempre l'ultimo giorno, ai bimbi rifugiati (ucraini ma non solo) dalla Pro Loco e dai gestori del Luna park è stata offerta una serata speciale in cui hanno avuto accesso gratuitamente alle attrazioni.

"Un gesto - ha commentato Antonio Tesolin presidente della Pro Loco Casarsa della Delizia Aps - che fa eco a quello dei Comuni di Casarsa, Valvasone Arzene e Camera di Commercio di Pordenone Udine realizzato sempre durante la Sagra con una cena offerta ai chioschi. Due iniziative per cercare di donare un momento di serenità a questi bimbi e alle loro famiglie. Una bella iniziativa che ha coronato una 74ma edizione della Sagra del Vino, la prima della ripartenza dopo l'emergenza sanitaria, davvero positiva".

Non solo nei weekend e feste del 25 aprile e 1 maggio la Sagra del Vino ha attratto visitatori, ma anche nei giorni della settimana.

"Il segreto di questo successo? L'aver puntato - aggiunge Tesolin - su famiglie, proposte popolari e anche orientate ai giovani, che hanno potuto così tornare a festeggiare dopo due anni. In più un'ottica alla sostenibilità ambientale oltre che alle eccellenze enogastronomiche e culturali del territorio. Il tutto cercando di dare occasioni di svago e serenità. Grazie a tutti i volontari che hanno reso possibile ancora una volta la magia della Sagra del Vino: l'intero paese è protagonista della manifestazione e questa è una delle altre motivazioni del successo".

La Sagra del Vino è stata organizzata da Pro Casarsa della Delizia Aps - Città di Casarsa della Delizia - Viticoltori Friulani La Delizia. Gode del sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - PromoturismoFvg - Strada vino e Sapori Friuli Venezia Giulia e dei main sponsor Coop Casarsa e Friulovest Banca. In collaborazione con Associazione nazionale Città del Vino, Camera di commercio Pordenone-Udine, Comitato del Friuli Venezia Giulia dell’Unione nazionale Pro loco d’Italia. La manifestazione gode del marchio di Sagra di Qualità dell’Unpli nazionale, del marchio Ecofesta per l’attenzione alla sostenibilità.