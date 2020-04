Sagra del Vino, un brindisi su Facebook

Originariamente prevista dal 23 aprile al 4 maggio, la 72esima edizione della Sagra del Vino di Casarsa della Delizia quest’anno non si farà a causa dell’emergenza Covid-19, ma per non lasciar spazio all’amarezza nei cuori dei tanti casarsesi (e non solo) che amano questa storica manifestazione, la Pro Casarsa lancia una nuova iniziativa: per tutto il periodo in cui l’evento si sarebbe svolto, sulla pagina Facebook ufficiale della Pro Loco saranno pubblicate ogni giorno delle foto storiche riguardanti le edizioni passate. Un modo per tenere vivo il ricordo di quello che per tutti i casarsesi è uno dei periodi più belli dell’anno con i tanti volontari al lavoro, le associazioni impegnate nei chioschi enogastronomici, i colori del luna park, il buon vino, gli eventi culturali, la musica e le vie del paese affollate e festose.

“Per tutti quelli che amano Casarsa - ha dichiarato Antonio Tesolin, presidente della Pro Loco - la Sagra del Vino è l’evento più bello dell’anno, è la festa di tutti e per tutti: in questo periodo si respira aria di comunità, tutti si danno da fare, ci sono mostre, concerti, degustazioni…per questo abbiamo pensato di pubblicare sulla nostra pagina Facebook delle "cartoline del cuore" della Sagra del Vino, perchè, anche se quest’anno la manifestazione è stata rimandata, per tutti noi vive nel cuore e nei tanti ricordi che sicuramente queste foto ci aiuteranno a mantenere vivi. Invitiamo tutti i casarsesi e i fan della Sagra del Vino - ha quindi esortato Tesolin - a supportare la manifestazione condividendo con l’hashtag #iostocolasagra le foto che andremo a pubblicare: fateci sapere le vostre impressioni, condividete le vostre emozioni, mette Mi Piace e scriveteci se riconoscete qualcuno ritratto nelle immagini pubblicate oppure se anche voi c’eravate… Perchè la Sagra del Vino siamo tutti noi, e anche quest’anno la Sagra, in un modo diverso, ma continuerà a farci compagnia”.

La Sagra del Vino è la manifestazione fondata dalla cantina nel 1949, organizzata dalla Pro Casarsa della Delizia e Città di Casarsa della Delizia insieme alla stessa Viticoltori Friulani La Delizia e che quest’anno sarebbe giunta alla sua 72ma edizione, posticipata al 2021. Una kermesse capace di accogliere ogni anno migliaia di visitatori dal resto del Friuli Venezia Giulia e non solo, con i suoi innumerevoli eventi per tutti i gusti e le età: dall'enologia, allo sport, dal luna park alla musica.