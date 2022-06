Sale l'attesa per la Fiera regionale dei vini di Buttrio

Al via l'89esima Fiera Regionale dei Vini di Buttrio (10-12 giugno), tra le più antiche rassegne enoiche d'Italia. Sede, come da tradizione, la magnifica Villa di Toppo - Florio e il suo parco storico. Oltre 170 i vini di 113 cantine che saranno proposti nell'enoteca e nelle degustazioni guidate della Guida ViniBuoni d'Italia - con cui prosegue la fortunata collaborazione - da abbinare a una ventina di piatti tra chiosco Le Fucine e laboratori Despar e partecipando a 40 eventi per tutte le età. Programma completo su www.buri.it.

Si partirà con la cerimonia di inaugurazione venerdì 10 giugno alle 18.30 nella Sala polifunzionale al secondo piano di Villa di Toppo-Florio. A seguire ci sarà la consegna del Premio “Ecofriendly” della Guida ViniBuoni d’Italia 2022 alle aziende del Friuli Venezia Giulia distintesi per l'attenzione all'ambiente e alla sostenibilità. Infine il brindisi inaugurale mentre dalle 19.30 inizierà la cena con Enoteca e Cucina aperte mentre ci sarà musica con dj. Alle 21 concerto gratuito Viaggi in musica, prodotto da RiMe MuTe - Ricerca Media Musica Tecnologie Ferdinando Mussutto al pianoforte Simone Moschitz al sax alto e sax soprano.

Sabato 11 giugno a Villa di Toppo-Florio a Buttrio, all'interno della Fiera Regionale dei Vini, dalle 10.30 si terrà "Il biologico fa comunità", focus di approfondimento insieme all'Associazione Italiana Agricoltura Biologica - AIAB FVG. L’incontro si prefigge lo scambio di opinioni ed esperienze, senza la pretesa di individuare le soluzioni perfette, ma con la concreta speranza di facilitare l’ampliamento del buon uso di quel prezioso, attuale a poliedrico attrezzo chiamato agricoltura biologica.

L’agricoltura biologica verrà così presentata come base delle comunità del cibo che sottendono i Gruppi Organizzati di Domanda e Offerta (GODO) che AIAB FVG gestisce; come valore aggiunto nel ritornare a fare agricoltura in montagna, con Claudio Coradazzi, sindaco di Forni di Sotto ma anche allevatore e coltivatore; come enzima per fare della ristorazione scolastica il volano dell’agricoltura locale e della salute pubblica, con Antonio Ciappi direttore generale di Qualità e Servizi, società che gestisce la ristorazione scolastica di diversi comuni toscani, con alcune insegnanti delle scuole primarie della Regione che hanno partecipato all’attività didattica con AIAB FVG e con Cecilia Bartolucci, presidente della Fondazione Comitans; come filo rosso che collega i Beni Comuni al pane, con Massimo Moretuzzo, DES Friul di Miec; come metodo di ricerca sui temi delle comunità e loro trasformazioni, con Lucia Piani, UNIUD; come veicolo di inclusione sociale e benessere di comunità, con don Lorenzo Piola, di Fruts di bosc; come aggregante dei viticoltori nel Biodistretto del Chianti Classico, con Monica Coletta e come strumento di miglioramento tecnico con Angelo Divittini della Cooperativa Vitis di Rauscedo; come base per le comunità energetiche rurali, con Emilio Gottardo di Legambiente. Moderazione di Cristina Micheloni, presidente di AIAB FVG e conclusioni di Angelo Radica, sindaco di Tollo e presidente nazionale delle Città del Vino. Al termine aperitivo bio.

Inoltre con AIAB FVG due laboratori intitolati "La merenda per il pic nic" dedicati ai bambini: sabato 11 giugno dalle 15.30 alle 16.30 il pane biologico, domenica 12 giugno dalle 15.30 alle 16.30 api e miele biologico.

ORGANIZZATORI E PARTNER. La Fiera Regionale dei Vini di Buttrio è organizzata da Pro Loco Buri A.P.S. e Comune di Buttrio, con il patrocinio di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, PromoturismoFVG, Io sono Friuli Venezia Giulia, Strada del Vino e dei Sapori del Friuli Venezia Giulia, Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia, Associazione Nazionale Città del Vino.

In collaborazione con Vinibuoni d’Italia, Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione nazionale tra le Pro Loco d'Italia, Consorzio Pro Loco Torre Natisone - Tor Nadisôn - Ter Nediža, Servizio civile universale, Le Fucine. Con il sostegno di Fondazione Friuli.

Partner CiviBank, Despar, Vitis Rauscedo, Idrotermica Buttrio, Camera di Commercio di Pordenone-Udine, Several Broker, Duino Aurisina - Devin Nabrežina Città Italiana del Vino 2022.

La Fiera Regionale dei Vini di Buttrio gode del marchio Sagra di Qualità dell'Unpli. Media partner Il Friuli, Telefriuli.