San Vito entra ufficialmente tra le Città del Vino

Tre momenti significativi per la valorizzazione delle eccellenze vinicole del territorio in un unico evento oggi sabato 1 ottobre a San Vito al Tagliamento, dove nel castello cittadino si svolge "Fvg: Terra di vigne e calici attraverso le Città del Vino”.

Un appuntamento realizzato dal Comune di San Vito al Tagliamento - Assessorato alla Vitalità insieme al Coordinamento delle Città del Vino del Friuli Venezia Giulia e in collaborazione con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia attraverso PromoturismoFVG. Partner della giornata l'Associazione nazionale Le Donne del Vino. Il tutto all'interno del programma di Duino Aurisina - Devin Nabrežina Città Italiana del Vino 2022.

Dopo i saluti delle autorità - Alberto Bernava sindaco di San Vito al Tagliamento che ha ricordato come quello sanvitese sia il territorio maggiormente vitato del Friuli Venezia Giulia con oltre mille e cento ettari di vigneto; Tiziano Venturini coordinatore Città del Vino del Friuli Venezia Giulia che portando il saluto del presidente nazionale Angelo Radica ha sottolineato il grande lavoro di squadra dei soggetti aderenti all'associazione a livello regionale; Maria Cristina Cigolotti delegata FVG dell’Associazione nazionale Le Donne del Vino che ha ricordato il sempre maggior rilievo delle donne nella filiera vitivinicola - il primo momento con l'intervento di Dario Stefàno senatore della Repubblica Italiana e coautore di “Viaggio nell’Italia del Vino”.

L’opera - realizzata insieme a Donatella Cinelli Colombini, presidente nazionale delle Donne del Vino - integra l'annuale Osservatorio enoturismo dell'Associazione nazionale Città del Vino con i dati del Wine monitor di Nomisma, delineando normative-buone pratiche-nuovi trend del turismo legato al vino. Stefàno ha sottolineato come le realtà a vocazione vinicola debbano puntare sulla propria identità vera per essere sempre più attrattivi. Tra i dati emersi dalla ricerca quello per cui il Friuli Venezia Giulia è all'interno della top 5 nazionale tra le regioni più attrattive dal punto di vista dell'enoturismo. Attrattività confermata in vari settori, dalla qualità del vino al contesto storico e paesaggistico fino alle capacità di accoglienza. La ricerca delinea anche il profilo del nuovo enoturista, dal reddito alto e proveniente principalmente dalle grandi città, che ricerca informazioni online e sempre online condivide le sue esperienze, rimane più giorni sul territorio e vuole integrare alla degustazione del vino un'esperienza tra cultura, benessere e sostenibilità.

Al tavolo dei relatori anche Luca Iseppi economista agrario e docente dell’Università di Udine. Insieme ai colleghi professori dell'Ateneo Udinese partecipa al progetto per una viticoltura sostenibile “Città del Vino FVG: obiettivo Agenda 2030”. Un progetto di ricerca applicata per la definizione di uno schema di “Regolamento Intercomunale di Polizia rurale – VITE FVG 2030” rivolto al territorio dei Comuni aderenti alle Città del Vino.Il lavoro vedrà ora inserire i dati del Comune di San Vito al Tagliamento insieme a quelli delle altre Città del Vino regionale, come annunciato da Iseppi. Il collega Francesco Marangon docente di Economia dell’ambiente dell'Università di Udine nonché ambasciatore delle Città del Vino ha ricordato la grande collaborazione tra ateneo e Città del Vino.

Secondo momento la cerimonia di consegna della bandiera delle Città del Vino all'Amministrazione comunale di San Vito al Tagliamento, che diventa così il 32mo Comune del Friuli Venezia Giulia aderente all'associazione nazionale.

In totale i soggetti aderenti alle Città del Vino in regione sono ora 38 tra Comuni e Pro Loco. I Comuni sono 32: Aquileia, Bertiolo, Buttrio, Camino al Tagliamento, Capriva del Friuli, Casarsa della Delizia, Chiopris Viscone, Cividale del Friuli, Cormons, Corno di Rosazzo, Dolegna del Collio, Duino Aurisina - Devin Nabrežina, Gorizia, Gradisca D’Isonzo, Latisana, Manzano, Mariano del Friuli, Moraro, Nimis, Palazzolo dello Stella, Povoletto, Pocenia, Premariacco, Prepotto, San Giorgio della Richinvelda, San Giovanni al Natisone, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sequals, Sesto al Reghena, Trivignano Udinese, Torreano. Aderiscono anche 6 Pro Loco: Casarsa della Delizia, Buri Buttrio, Mitreo Duino Aurisina, Risorgive Medio Friuli Bertiolo, Manzano e Latisana.

Terzo momento la conferenza stampa di presentazione dell'evento enoturistico dedicato alla Ribolla gialla che si terrà a San Vito nella primavera 2023 grazie alla collaborazione tra Comune e PromoturismoFVG.

Andrea Bruscia assessore alla vitalità di San Vito al Tagliamento nel delineare le caratteristiche dell'evento, ne ha annunciato il nome - San Vito Ribolle - e le modalità di coinvolgimento degli attori locali (dalle cantine ai pubblici esercizi e commercianti) con proposte rivolte a esperti del settore vinicolo, appassionati, wine lovers e semplici curiosi. Il tutto nel centro storico durante un intenso weekend, tra degustazioni ed eventi collaterali come concerti e appuntamenti culturali. Oltre alle cantine presenti sul suo territorio (tra cui la Bagnarol che ha curato il brindisi finale) ospita anche in palazzo Altan le sedi istituzionali dei Consorzi Doc Friuli Venezia Giulia, Doc Friuli Grave, Doc delle Venezie e degli organismi di certificazione Valoritalia e Triveneta Certificazioni e Ceviq.

Saluto finale di Stefano Zannier assessore regionale del Friuli Venezia Giulia alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna che ha plaudito all'entrata di San Vito nelle Città del Vino, circuito che abbina l'importanza della produzione vitivinicola alle opportunità di promozione turistica e alle iniziative culturali legate alla viticoltura.

A completare la giornata nel vicino Palazzo Altan l'anteprima (con degustazione guidata di Ribolla gialla e assaggi dei prodotti gastronomici di aziende locali) di Pordenone ArtAndFood, festival culinario in programma il weekend successivo nel capoluogo (un progetto della Camera di Commercio di Pordenone-Udine e Concentro e Comune di Pordenone in collaborazione con il Consorzio delle Doc-Fvg).