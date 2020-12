Sapori Antichi conquista i palati di Hong Kong

Da Villa Santina a Hong Kong: è il cammino della gloria di Sapori Antichi, azienda artigianale che con l’alta qualità della sua pasta colorata si afferma sempre più come simbolo dell’eccellenza italiana. Presente nei migliori punti vendita d’Europa, oggi Sapori Antichi ha conquistato anche la metropoli asiatica con le sue specialità e i suoi particolari formati. Un traguardo raggiunto grazie alla collaborazione con il distributore Gianni Caprioli, rinomato chef-imprenditore (chef privato anche di Gianni Agnelli) oggi imperante a Hong Kong con i suoi ristoranti e insegne di successo.



“Un’operazione di livello che riconosce l’alta qualità della nostra pasta colorata - afferma l’amministratore Federico Soldati; siamo sbarcati ad Hong Kong con un prodotto che porta con sé il gusto autentico e la genuinità di una lavorazione fatta solo di ingredienti naturali, farina 100% italiana, trafilatura rigorosamente in bronzo, un buon clima e tanta, tanta passione. Siamo particolarmente soddisfatti di questo nostro percorso che proseguiremo con determinazione e con la volontà di portare il nostro brand in altri nuovi mercati in espansione”.



Il pastificio friulano - dal 2016 sotto la guida del giovane e determinato Federico Soldati - nel giro di pochi anni ha ampliato il portafoglio di mercati esteri e ha siglato nuovi accordi con grandi catene europee e internazionali. Non solo pasta ma anche riso, preparati per sughi, infusi e sali colorati, tante specialità dagli ingredienti più diversi (nero di seppia, curcuma, paprika, barbabietola, spinaci) con cui l’azienda carnica spopola con successo anche in Europa: dal rinomato magazzino di lusso Harrods di Brompton Road, al El Corte Inglès di Spagna, alle migliori gastronomie di Parigi e, grazie all’importatore Sarl Paris Parme consolidato a Rungis, anche nel più grande mercato agroalimentare al mondo. Vivace anche la presenza in Svizzera e in alcuni importanti gruppi nella grande distribuzione come la catena AUCHAN Ukraina all’interno della quali si possono trovare ben sedici prodotti brandizzati Sapori Antichi.