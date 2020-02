Scatta la corsa all’Oscar Green 2020

Scatta la corsa all’Oscar per i giovani italiani che hanno investito in agricoltura. Al premio Oscar Green promosso da Coldiretti Giovani Impresa – 14esima edizione, il titolo scelto è “Innovatori di Natura” –, sarà possibile iscriversi anche in Friuli Venezia Giulia fino al 15 aprile attraverso il sito giovanimpresa.coldiretti.it in una delle sei categorie di concorso. Per informazioni: segreteria regionale Coldiretti Giovani Impresa Fvg elisabetta.tavano@coldiretti.it – tel. 0432-595811.

"Anche quest’anno l’obiettivo è di fare emergere le buone pratiche in agricoltura", commenta il presidente della Coldiretti Fvg Michele Pavan. "Puntiamo con orgoglio a ripetere lo straordinario successo dell’anno scorso che ci ha visto portare a Roma due finalisti e centrare la vittoria nella categoria Sostenibilità".

Con l’intenzione di premiare progetti di giovani che, coniugando tradizione e innovazione, collaborano alla realizzazione di un modello agricolo sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale, Coldiretti apre la gara a Impresa 5.terra (aziende che riescono a incanalare creatività, originalità e grande abilità progettuale per lo sviluppo e la crescita dell’agricoltura italiana attraverso, tra l’altro, l’applicazione di nuove tecnologie), Fare Rete (partenariati che coniugano agricoltura e tecnologia così come artigianato tradizionale e mondo digitale, arrivando fino agli ambiti del turismo, del design e di ricerca accademica), Sostenibilità ambientale (imprese che lavorano e producono in modo ecosostenibile nel rispetto dei principi di economia circolare riducendo al minimo la produzione di rifiuti, risparmiando energia e materiali), Campagna Amica (progetti che valorizzano i prodotti tipici italiani su scala locale, nazionale e mondiale rispondendo alle esigenze dei consumatori in termini di sicurezza alimentare, qualità e tutela ambientale), Noi per il sociale (capacità di trasformare idee innovative in servizi e prodotti destinati a soddisfare esigenze generali e al tempo stesso creare valore economico e, soprattutto, sociale) e Creatività (innovazione di prodotto e/o di processo in grado di aiutare l’azienda a produrre in modo più efficiente).