Secondo weekend con la Festa delle Castagne a Valle di Soffumbergo

Tutto pronto per il secondo weekend (16 e 17 ottobre) della Festa delle castagne e del miele di castagno a Valle di Soffumbergo (Podcirku nella parlata slovena locale) in Comune di Faedis che quest’anno festeggia il suo 40esimo anniversario.



“Il primo fine settimana di festeggiamenti - ha esordito il presidente della Pro Loco Valle di Soffumbergo Gian Franco Specia - è stato un successo, a partire dalla celebrazione per i 40 anni della nostra Pro Loco. La nostra posizione panoramica, per la quale siamo conosciuti come il Balcone sul Friuli ha fatto da sfondo ai numerosi eventi in programma. Anche i prossimi giorni sono ricchi di proposte interessanti sia per le famiglie, che per gli appassionati di montagna. Vi aspettiamo per assaggiare le nostre castagne, i nostri dolci, i vini locali e le buone grigliate preparate dai nostri volontari”.



Il programma della festa prevede sabato 16 ottobre alle 12 l’apertura dei chioschi e alle 14.30 la passeggiata guidata nel bosco con la raccolta gratuita delle castagne e la musica con chioschi aperti fino a sera. Domenica 17 ottobre, alle 8.30 il ritrovo per i partecipanti alla camminata guidata “la grotta di Foran di Landri” con partenza alle ore 9.00. Si tratta di una camminata con difficoltà medio-facile che si snoda in un percorso di circa 2 ore. Il costo è di 5 euro ad adulto e la preiscrizione è obbligatoria (info@prolocovalledisoffumbergo.it). Nel calendario della domenica, alle ore 11, la Santa Messa e dalle 13 divertimento con i pony del Fabietto Fans Club. Poi, dalle 14.30, musica e allegria con “Petris e i solisti friulani” fino a sera.



La Festa che celebra il “frutto povero” dei boschi è sinonimo anche di buon cibo. Oltre al classico cartoccio di castagne calde, si possono degustare pure dolci a base di castagne: dalla torta paradiso allo strudel, passando alla focaccia e alla crostata con marmellata di castagne. Tutto rigorosamente accompagnato dalla ribolla e dagli altri vini di produzione locale in degustazione all’ Enoteca di Valle. Inoltre, al chiosco enogastronomico, anche tante specialità alla griglia.I festeggiamenti sono organizzati dalla Pro Loco di Valle di Soffumbergo (che celebra anch'essa i 40 anni ed è anche nota per essere la più piccola d'Italia) con la collaborazione del Comune di Faedis, del Consorzio Pro Loco Torre Natisone, Unpli Fvg, Unpli nazionale e con il patrocinio di CrediFriuli. La festa è stata insignita anche del marchio Sagra di qualità ed Ecofesta.Per accedere all'area festeggiamenti sarà necessario esibire il Green Pass. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle disposizioni vigenti. L'accesso ai visitatori sarà consentito fino al raggiungimento della capienza massima prevista.