Secondo weekend per Pordenone Beer Show

Birre artigianali italiane ed estere, gastronomie selezionate da tutta Italia, dj set, musica dal vivo, stand di collezionismo birrario ed eventi rivolti a esperti ed appassionati: questa è la Fiera della Birra Artigianale – Pordenone Beer Show, che dall’8 al 10 novembre in Fiera vivrà il suo secondo e ultimo weekend.

Nella quinta edizione non mancheranno né le novità né i ritorni degli ospiti apprezzati gli scorsi anni, mantenendo sempre in primo piano le produzioni di eccellenza sia locali che estere e costruendo iniziative su misura per i tanti estimatori del settore: degustazioni guidate, beer tour, incontri con i birrai e molto altro ancora.

