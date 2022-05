Settimana della Cultura Friulana, la cucina di Lucia Pertoldi

Il programma della Settimana della Cultura Friulana si connota sempre per varietà e apertura nei confronti delle diverse proposte culturali del Friuli. Tra gli approfondimenti sempre presenti nel programma della rassegna fin dalla prima edizione è la cucina friulana grazie alla collaborazione con le delegazioni del Friuli Venezia Giulia dell’Accademia Italiana della Cucina.

Anche nell’edizione 2022, la cucina non poteva certo mancare con alcune proposte veramente interessanti. La prima è la presentazione di Mama moja. Cent ricetis plui une, volume di Lucia Pertoldi pubblicato dalla Filologica proprio in occasione della Setemane de Culture.

Il libro contiene gli interventi dell’autrice per la storica trasmissione radiofonica “Vita dei Campi” della sede regionale della Rai per il Friuli Venezia Giulia: cento e una ricette che documentano la cucina di tradizione del Friuli, la gastronomia tramandata oralmente da generazioni con i profumi e i sapori delle le erbe, dei frutti e dei funghi. L’autrice riesce a far rivivere preparazioni dimenticate che testimoniano la capacità dei friulani di sfruttare in modo armonioso ciò che la nostra terra produce, una antica sapienza che armonizza sapori e profumi della natura.

Il volume sarà presentato in due momenti e in due modalità: venerdì 6 alle 16, in streaming dal sito internet della Setemane all’indirizzo www.setemane.it.

Sabato 7 maggio, in presenza alle 10 a Villa de Claricini Dornpacher di Bottenicco di Moimacco. Interverranno: Armando Mucchino, giornalista della RAI e curatore della trasmissione “Vita nei Campi”, Cristina Micheloni, Associazione Italiana Agricoltura Biologica, Roberto Zottar, componente del Cento Studi nazionale dell’Accademia Italiana della Cucina, modererà l’incontro Massimo Percotto, Accademia Italiana della Cucina – Delegato di Udine.