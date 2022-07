Siccità, continua l'impegno del Consorzio Pianura Friulana

Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana aggiorna sugli effetti della siccità sul servizio irriguo. Per la zona del Medio Friuli - Mortegliano e limitrofi - oltre alle difficoltà note, si aggiunge anche l’allarme falda per la stazione di pompaggio nel comprensorio di Bicinicco. Al momento, tuttavia, si riesce a garantire il funzionamento con l’apporto della roggia di Palma.

Martedì 12 luglio sarà sistemato e rimesso in funzione il pozzo 29 in comune di Lestizza rimasto danneggiato dall’ultimo temporale. Se continuasse l’attuale situazione meteorologica e si aggravasse la carenza idrica, il consorzio potrebbe trovarsi costretto nei prossimi giorni a chiudere ulteriori tratti della Roggia Cividina. Per la zona di Sedegliano e comuni limitrofi si procede garantendo la turnazione.

Nella zona della Bassa occidentale da Carlino fino a Latisana - Lignano la situazione resta invariata. In mancanza di pioggia purtroppo peggiorerà, nei prossimi giorni, la situazione già critica degli impianti irrigui di Muzzana Pocenia e Rivignano Teor, dove già il servizio viene assicurato solo alle ditte consorziate.

Nella zona Bassa orientale - da San Giorgio di Nogaro a Grado - non si segnalano significative differenze rispetto alle settimane passate. Gli impianti pluvirrigui e a scorrimento sono tutti in funzione e ogni richiesta irrigua viene soddisfatta. L’irrigazione di soccorso si divide in due parti: quella dei bacini afferenti alle idrovore procede senza criticità, nella restante l’irrigazione avviene con maggiore difficoltà rispetto agli anni scorsi e non viene garantita a tutti, a causa dello scarso afflusso di acqua proveniente dai canali già oggetto di altro sfruttamento irriguo (per esempio Brentana) e per il ridotto apporto delle risorgive.

“Non rileviamo proteste, se non una situazione di disagio manifestata per la chiusura di un tratto della roggia Cividina a cui siamo stati, nostro malgrado, costretti per la carenza della risorsa idrica", commenta la presidente Rosanna Clocchiatti, "e che abbiamo attuato salvaguardando la risorsa ittica che sarà ritrasferita appena possibile. Tutti sono, invece, consapevoli della situazione complessa dal punto di vista idrico e dell’impegno del consorzio. Si sta facendo davvero il possibile per garantire l’acqua e cercare di salvare il più possibile il raccolto”.