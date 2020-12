Sotto l'albero i prodotti della Strada del Vino e dei Sapori

In un momento in cui gli spostamenti sono limitati, c’è qualcuno che può viaggiare al posto nostro per continuare a raccontare un territorio: sono i prodotti realizzati dalle sapienti mani degli aderenti alla Strada del Vino e dei Sapori del Friuli Venezia Giulia che, tramite PromoTurismoFVG, desiderano incentivare gli acquisti e i regali “local”.

Con la promozione Dream&Taste, infatti, chi acquista fino all’8 gennaio negli e-commerce dei produttori che hanno sposato l’iniziativa potrà approfittare della spedizione in omaggio (al proprio indirizzo o a quello di un amico) e riceverà la guida della Strada del Vino e dei Sapori per pianificare il prossimo viaggio in Friuli Venezia Giulia. Basterà inserire al momento dell’acquisto il codice “FRIULI VENEZIA GIULIA”.

Dream&Taste si applica a tre ambiti di acquisto che allo stesso tempo ricalcano tre itinerari da poter seguire in Friuli Venezia Giulia, quando sarà possibile: “Lungo il fiume Tagliamento: un viaggio etico”, “Borghi e Presepi: un dolce Natale” e “In cantina: vini e spumanti”.

Con “Lungo il Tagliamento” si potranno acquistare quelle unicità agroalimentari che vengono prodotte nei luoghi toccati dal Re dei fiumi regionali: prodotti dell’alpeggio come la ricotta affumicata e i formaggi di malga tra cui il çuç di mont, presidio Slow Food, il prosciutto di San Daniele Dop, grappe e dolci della zona del Friuli Collinare, fino ai vini della Doc Friuli Grave e Friuli Latisana passando per birre artigianali e panettoni made in Fvg. Qui i produttori aderenti

Nell’itinerario “Borghi e Presepi: un dolce Natale”, invece, si può scegliere di regalare i dolci delle festività che in Friuli Venezia Giulia hanno influenze multietniche, dai Balcani alla cucina mitteleuropea, passando per ricette antiche gelosamente custodite e tramandate di generazione in generazione. Si può così ricevere a casa la bontà di dolci tradizionali come gubana, presnitz e putizza. Le località dove si producono questi dolci sono anche legate a un’altra grande tradizione, quella dei presepi. Qui i produttori aderenti

Non potevano mancare i grandi vini del Friuli Venezia Giulia: nell’itinerario “In cantina: vini e spumanti” aderiscono alcune delle migliori cantine vitivinicole del Friuli Venezia Giulia. Si può scegliere tra alcuni dei migliori vini bianchi della regione prodotti nelle Doc Collio, Friuli Isonzo e Colli Orientali del Friuli, scoprire i vini della Doc Friuli Grave, dal Friulano al Verduzzo, dal Pinot Nero al Refosco dal Peduncolo Rosso, degustare i prodotti delle Doc Friuli Latisana e Friuli Aquileia o esplorare il fascino delle bottiglie della Doc Carso. Qui le cantine aderenti