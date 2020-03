Spesa a domicilio grazie alle aziende del Fvg

Spesa a domicilio per limitare gli spostamenti non necessari. E' questa la soluzione più pratica e comoda ora che gli spostamenti sono stati ulteriormente limitati dall'ultima ordinanza ministeriale che vieta l'allontanamento dal proprio Comune di residenza.

Tante aziende del Friuli Venezia Giulia si sono quindi organizzate e a queste se ne aggiungeranno altre nei prossimi giorni per potenziare il servizio di consegna della spesa a casa e raggiungere capillarmente il territorio. Spesa che comprende tutti i generi alimentari, dalla farina al vino, dalla carne al gelato. Ce n'è per tutti i gusti e per tutte le necessità e la copertura è pressoché totale per quanto riguarda il Fvg.

In allegato trovate un elenco con alcune delle attività che offrono il servizio e i riferimenti per contattarle ed effettuare gli ordini. Elenco redatto dall'influencer made in Fvg Miss Claire, al secolo Chiara Marchi, che costretta a casa come molti altri italiani ha stilato la lista.

"Negli ultimi tre giorni, chiusa in casa, mi sono interrogata su come potermi rendere utile… mi sono balenate in mente tantissime idee, tutte più o meno valide - scrive sul suo blog -. La migliore però è una sola: ho deciso di creare un collegamento tra commercianti, ristoranti, produttori e cittadini! Chi mi conosce bene lo sa. Credo ciecamente nell’importanza di sostenere il mio territorio e in questo momento così difficile mi sono messa (gratuitamente, ovvio) al servizio degli altri per recuperare quanti più contatti possibili che si occupano di consegne a domicilio. Per stilare questa lista mi sono appoggiata alla mia community, una “sciocchezza”, più o meno ottantamila persone…ed è nata lei, una lista di oltre 100 aziende del Fvg che garantiscono servizio a domicilio anche in quarantena".

Le aziende non inserite nell'elenco che offrono il servizio di spesa a domiclio possono contattare Miss Claire seguendo le indicazioni riportate sul sito https://www.missclaire.it/blog/consegne-a-domicilio-in-fvg/ o scrivere dierttamente a chiara.brandi86@gmail.com.