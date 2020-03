Spesa a domicilio, sempre più negozi vi aderiscono

Sul sito del Comune di Pordenone è disponibile già dall’inizio dell’emergenza un elenco di esercizi che portano la spesa a casa. Ora l’elenco potrà essere via via ampliato. Le attività commerciali possono infatti compilare un modulo online per essere inseriti nella pagina web, molto visitata dai cittadini. Naturalmente le attività che possono aderire - in sostanza alimentari, ristorazione, articoli sanitari - devono effettuare le consegne con mascherine e guanti, rispettare le prescrizioni di sicurezza, evitare i contatti personali.