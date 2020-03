Spesa a domicilio, tutti i negozi a portata di click

La spesa, ai tempi del Covid-19, arriva direttamente a casa. Nell'impossibilità di varcare i confini comunali per fare acquisti, i friulani riscoprono i negozi di prossimità, le botteghe de in paese, ma visto che il consiglio, anzi la raccomandazione, è di non uscire, tante famiglie scelgono la spesa a domicilio. Tanti negozianti e artigiani si sono adeguati alla situazione, inserendo il servizio di consegna direttamente sulla porta di casa, equipaggiati di mascherine e guanti. Come fare, però, a sapere quali attività hanno attivato il servizio per i clienti?

Costretti all'isolamento come il resto degli italiani, una coppia di udinesi - Orazio Marturiello e Roberta Modolo -, hanno ideato un portale 'ACASAFVG' per permettere a chiunque di trovare tutte le attività commerciali del Friuli Venezia Giulia che hanno attivato il servizio di consegne a domicilio in questo periodo di emergenza. È un sito gratuito, sviluppato dalla coppia che, in maniera autonoma e totalmente gratuita, ha deciso di offrire il proprio contributo per supportare tutti i cittadini, per vivere al meglio questa permanenza forzata in casa necessaria per abbattere la diffusione di COVID-19.

Il sito è in costante aggiornamento. Fino ad ora sono stati raccolti dal web e via mail 500 contatti, e dal giorno della sua pubblicazione, avvenuta il 27 marzo, ha ottenuto 11.692 visualizzazioni in soli 3 giorni, diventando virale nelle app di messaggistica e in Facebook.

Le attività commerciali che fanno consegne a domicilio, possono scriversi gratuitamente nella sezione dedicata “Iscrivi la tua azienda” o scrivere a redazione@acasafvg.it.