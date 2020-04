Spesa alla Coop: un aiuto alle famiglie bisognose

Ogni anno Coop Alleanza 3.0 promuove la raccolta di solidarietà Dona la spesa a sostegno di associazioni che si occupano di persone e famiglie in difficoltà del territorio. L’emergenza Coronavirus, però, impedisce le abituali modalità di presenza dei volontari nei punti vendita Coop, per questo motivo l’iniziativa è stata temporaneamente ripensata volgendo lo sguardo ai cittadini di Buttrio e con il coinvolgimento del gruppo Alpini locale, sempre pronto a dedicare il proprio impegno a favore di chi si trova in difficoltà.



La proposta solidale della Coop a favore delle famiglie bisognose del comune prevede che chi acquista al negozio Coop di Buttrio possa donare 1 o 5 euro sulla spesa, l’equivalente di un piatto di pasta oppure di un pasto completo, contribuendo ad aiutare i compaesani in difficoltà (l’obiettivo è quello di rispondere alle esigenze di una ventina di famiglie), con la collaborazione preziosa del gruppo alpini di Buttrio. Fino al 30 aprile (salvo proroghe) i socipossono donare anche i propri punti Coop: 100 punti equivalgono ad 1 euro, 500 punti a 5 euro.



Tra buoni spesa, raccolta fondi e spesa tramite Coop si lavora insomma su più filoni per dare una mano a chi si trova in difficoltàa causa dell’emergenza Covid19. Un altro progetto solidale di Coop Alleanza 3.0 prevede la consegna gratuita della spesa alle persone più vulnerabili (anziani e ammalati), servizio che però il Comune di Buttrio già attua da settimane tramite i volontari.