Spesa direttamente a casa a Fiume Veneto

Il comune di Fiume Veneto, su iniziativa del consigliere Stefano Mutton e degli assessori Michele Cieol (commercio) e Sara Pezzutti (agricoltura), raccolto e pubblicato sul suo sito internet l'elenco delle attività commerciali e aziende agricole che offrono, in questo momento di restrizioni a causa dell'epidemia del Coronavirus, il servizio di prenotazione e ritiro al punto vendita e/o di consegna a domicilio nel territorio di Fiume Veneto.



L'elenco è finalizzato a promuovere forme alternative di approvvigionamento dei beni di prima necessità da parte delle famiglie e nel contempo anche dare un sostegno alle imprese.



Sono già 26 le realtà che hanno aderito all'iniziativa: aziende agricole, panifici, macellerie, cantine, ferramenta, farmacie, ortofrutta e alimentari, gelaterie, pescherie e anche un negozio di prodotti per animali.



Va precisato che le cautele e l'attuazione delle procedure per garantire quanto disposto dalla normativa rimane sotto la responsabilità della singola azienda, che si dovrà organizzare in tal senso.



https://www.comune.fiumeveneto.pn.it/esercizi-commerciali-con-consegna-a-domicilio